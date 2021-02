Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász művészeti tevékenységével kapcsolatos a rendőri intézkedés, ami még délután fél 2-kor is zajlott. Néhány hete a HVG portréinterjút készített a rendezővel.","shortLead":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. február. 05. 14:15","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már bőven 10 millió felett járnak az első dózis beadásában.","shortLead":"Már bőven 10 millió felett járnak az első dózis beadásában.","id":"20210204_nagy_britannia_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8efb6d-b43f-43c9-8cbf-ecfcc5eaa4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_nagy_britannia_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 19:21","title":"Egy magyarországnyi embert már beoltottak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28397b3-f753-40b0-a692-2ab27ed37218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hetilap nem sértett alkotmányos jogot, az ezt megállapító bírósági ítéletek érvényben maradnak – mondta ki a testület.","shortLead":"A hetilap nem sértett alkotmányos jogot, az ezt megállapító bírósági ítéletek érvényben maradnak – mondta ki a testület.","id":"20210205_Cimlapugy_az_Alkotmanybirosag_is_a_HVGnek_adott_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28397b3-f753-40b0-a692-2ab27ed37218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3435-ecc9-4581-bff9-864db5ca9326","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Cimlapugy_az_Alkotmanybirosag_is_a_HVGnek_adott_igazat","timestamp":"2021. február. 05. 12:43","title":"Az Alkotmánybíróság is a HVG-nek adott igazat a \"Nagy Harácsony\"-os címlap miatt indult eljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint a témában íródott tanulmány inkább vélemény, semmint rendes, tudományos vizsgálat eredménye, de más gondok is vannak vele. A hír ennek ellenére szélsebesen terjed a magyar interneten, köszönhetően a KESMA-s lapoknak is.","shortLead":"A koronavírus bizonyíthatóan laboratóriumi munka eredménye – állítja egy amerikai kutató. Magyar szakemberek szerint...","id":"20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036c8f2-9d9a-4435-8720-435643fec465","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_laboratorium_alhir_kesma_megyei_lapok_steven_quay","timestamp":"2021. február. 05. 17:03","title":"Egy, a koronavírusról szóló hamis hír jelent meg több magyar híroldalon, a kormányközeli lapcsalád is terjeszti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple Watchot kritizáló újdonságát a gyártó H. Moser. Az Apple terméke ehhez viszonyítva azonban filléres készülék.","shortLead":"Nem kell frissíteni, nincsenek idegesítő értesítések, se felesleges funkciók – ezzel a felütéssel hirdeti az Apple...","id":"20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cad79c-3e1d-4ffe-9205-83038a95f457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca467381-644f-4669-9216-d27ace1ad439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_h_moser_svajci_okosora_apple_watch","timestamp":"2021. február. 05. 08:03","title":"9 millióba kerül ez az óra, pedig még számok sincsenek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan vették, amikor azzal fenyegetőzött, hogy Molotov-koktéllal zárja be a közeli – szerinte a járványt terjesztő – Lidlt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetéssel vádolták meg. Bűnjelként összesen egy filctollat találtak nála.","shortLead":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan...","id":"20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06860f74-83c1-4028-a8ef-deb4b21c4c51","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","timestamp":"2021. február. 04. 15:15","title":"Elítélték a férfit, aki szerint a Lidl terjeszti a vírust, ezért a felgyújtásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]