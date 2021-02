Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e68a988-aaf1-4317-ad3c-93c150b2ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari kamera rögzítette az esetet.","shortLead":"Egy ipari kamera rögzítette az esetet.","id":"20210205_Milyenek_lehetnek_a_jatekosok_ha_a_takarito_is_lazan_hattal_felpalyarol_kosarat_dob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e68a988-aaf1-4317-ad3c-93c150b2ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7eff55-64a6-4b6d-9f68-999b3c5bb7db","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Milyenek_lehetnek_a_jatekosok_ha_a_takarito_is_lazan_hattal_felpalyarol_kosarat_dob","timestamp":"2021. február. 05. 10:21","title":"Milyenek lehetnek a játékosok, ha a takarító is lazán, háttal, félpályáról kosarat dob?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható csúcsmobilját, és jön majd mellé a kistestvér, a Galaxy Z Flip3 is.","shortLead":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható...","id":"20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22feabc-e41b-4c89-bbb7-94a33a0b5efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. február. 05. 10:33","title":"Korábban jöhet a vártnál a Samsung összecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dabf2b9-2852-4356-b876-c71b4ad42ed5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy 11 éves gyermek elhunyt.","shortLead":"A balesetben egy 11 éves gyermek elhunyt.","id":"20210205_m6_os_autopalya_halalos_baleset_adony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dabf2b9-2852-4356-b876-c71b4ad42ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d07e67b-06b9-479d-8798-fb60434fec67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_m6_os_autopalya_halalos_baleset_adony","timestamp":"2021. február. 05. 20:35","title":"Nem volt ittas a sofőr, aki Adonynál egy háromgyermekes család autójába csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával oldja meg az óvodakrízist, csak éppen még súlyosabb problémákat generál a szülői szervezet szerint.","shortLead":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával...","id":"20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e99475-2a2f-4e06-af73-7cfd2027f865","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","timestamp":"2021. február. 05. 13:24","title":"Szülői Hang: Vonják vissza a beiskolázási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb részleteket árultak el a HVG-nek. ","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb...","id":"202105_mol_boltokban_gondolkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778b60f-ad8b-4257-a2bd-d684a1a3b729","keywords":null,"link":"/360/202105_mol_boltokban_gondolkozik","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Tovább mozgolódna az élelmiszerpiacon a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők megjelenése és a várható szabályozás csillapítja az árfolyamkilengéseket.","shortLead":"Minél jobban félnek a befektetők az inflációtól, annál inkább emelkedhet a bitcoin csillaga. Az intézményi vevők...","id":"202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc4a0049-26ff-48f6-8ccd-82115d5d6078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683ed04-9684-4ae0-a0ac-0046cb8cd8e6","keywords":null,"link":"/360/202105__bitcoin__intezmenyi_vevok__menedek__az_erem_ket_oldala","timestamp":"2021. február. 05. 17:00","title":"Borzasztóan kockázatos, mégis menedéknek használják a bitcoint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]