[{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon kommunikálhatnak. Bárki, aki megosztotta már a véleményét online, megerősítheti, hogy az internet végül nem ez lett. Mit mondanak az online kommunikáció állapotáról a feministák?","shortLead":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon...","id":"20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7469a8-6691-45ea-bfa5-ff227aa88217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","timestamp":"2021. február. 07. 19:19","title":"„A csend nem fog megvédeni” - Merjek-e nőként véleményt mondani a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104b8522-72ce-4125-bd72-792eb31c99a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Ezzel_a_hat_szammal_senki_sem_lett_milliomos","timestamp":"2021. február. 07. 17:02","title":"Ezzel a hat számmal senki sem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe közel 30 ezer főt vonnának be.","shortLead":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe...","id":"20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4d1f0-8e0b-46b1-92fd-c7ffe6198c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","timestamp":"2021. február. 09. 06:05","title":"Kísérletképpen egy brazil város majdnem teljes lakosságát beoltják koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét tervezi piacra dobni az Apple.","shortLead":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét...","id":"20210209_apple_vr_szemuveg_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb3e06-4aad-4905-b9b8-54169a2a8ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_apple_vr_szemuveg_ar","timestamp":"2021. február. 09. 09:03","title":"Milliós árcédulát kaphat az Apple csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST) által támogatott kutatás az idősebbek délutáni szunyókálásával kapcsolatban. ","shortLead":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST...","id":"202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb7c73-49a5-4100-8695-5e1a6c381fa1","keywords":null,"link":"/360/202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","timestamp":"2021. február. 09. 16:00","title":"Új kutatás: 60 év felett tessék szunyókálni ebéd után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c84fbeb-e43b-4897-a9d5-ef3b6f99fba9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","shortLead":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","id":"20210208_galax_rtx_3090_videokartya_vilagrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c84fbeb-e43b-4897-a9d5-ef3b6f99fba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7fb446-3258-494e-8da0-d643abf515f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_galax_rtx_3090_videokartya_vilagrekord","timestamp":"2021. február. 08. 10:33","title":"Úgy meghajtottak egy videokártyát, hogy megdöntött 16 világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","shortLead":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","id":"20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d251a9f-301f-4fe4-8a2e-599ad6bb559a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","timestamp":"2021. február. 09. 09:33","title":"Szigorít a Facebook, minden oltásellenes bejegyzést törölni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]