[{"available":true,"c_guid":"5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta le az ősrégi bolsevik tanulságot a kádári apparátus az után, hogy 1970 végén a cenzúra hálóján átcsúszott egy munkásmozgalmi veterán, Sík Endre „politikailag hibás” memoárja. Ez az a kor, amikor a fogmosó tévémaci sem köphetett akármikor.","shortLead":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta...","id":"202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f13c9a-f186-4645-bf65-24f2a335a3f6","keywords":null,"link":"/360/202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Amikor a kommunista élcsapat tagja írta le a sztálini terror valóságát, Kádárék a lektort büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","shortLead":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","id":"20210212_lulu_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7033f739-b9ca-4f89-b72a-5dfde15e52a7","keywords":null,"link":"/elet/20210212_lulu_orokseg","timestamp":"2021. február. 12. 20:45","title":"5 millió dollárt hagyott kutyájára egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","shortLead":"Egy fontos telefonbeszélgetés előkerülése felkavarta az órákon át tartó záróvitát.","id":"20210213_trumpimpeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaeec6f-ba75-406b-90d4-20635d46c2ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_trumpimpeachment","timestamp":"2021. február. 13. 21:56","title":"Megúszta az impeachmentet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","shortLead":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","id":"20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6fe24-7d97-41ec-8a57-80a22653055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","timestamp":"2021. február. 13. 10:07","title":"Rövid időn belül két halálos tűzeset is volt Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","shortLead":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","id":"20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0244305-c41c-4f74-9d9d-aed39ad24136","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","timestamp":"2021. február. 12. 20:22","title":"Klubrádió: A médiatanács jogtalanul, diszkriminatív módon járt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csődhullám szélén állhat a ruházati kereskedelem, amit súlyosan érintett a világjárvány miatti korlátozások is. Mintegy 20 üzletet zár be Magyarországon a Cosmos City.","shortLead":"Csődhullám szélén állhat a ruházati kereskedelem, amit súlyosan érintett a világjárvány miatti korlátozások is. Mintegy...","id":"20210214_Ujabb_ruhabolt_vonul_ki_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7462dc8f-7f43-43de-b25d-26ea8d949b13","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Ujabb_ruhabolt_vonul_ki_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. február. 14. 10:13","title":"Újabb ruhabolt vonul ki Magyarországról, csődhullámtól tartanak a ruházati kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","shortLead":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","id":"20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef9e4-9ea1-4c00-9b51-d5176afbe08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","timestamp":"2021. február. 13. 17:14","title":"Beverte a fejét egy kislány, a rendőrök segítettek az apukának átjutni a dugón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]