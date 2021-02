Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","shortLead":"A Magyar Közlöny szerint az agrárminiszter kérte.","id":"20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb72361-7dbe-4426-966f-68b3b0405750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca603b0-5a37-4c0e-a1d5-cd10a74d78b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_bencsik_david_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2021. február. 16. 07:10","title":"Helyettes államtitkár lett Bencsik Dávid, a Demokrata főszerkesztőjének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piac többi böngészője már rendelkezik a lapok közti görgetés lehetőségével, a Chrome azonban nem. A fejlesztő Google nemsokára pótolja ezt a kis hasznosságot, miközben egy másik újdonságot is tesztel.","shortLead":"A piac többi böngészője már rendelkezik a lapok közti görgetés lehetőségével, a Chrome azonban nem. A fejlesztő Google...","id":"20210216_google_chrome_funkciok_lapok_navigalas_gorgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e291d88-c149-464f-be3f-63ad082c454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_google_chrome_funkciok_lapok_navigalas_gorgetes","timestamp":"2021. február. 16. 08:03","title":"Régen várt újdonság érkezik a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ismét kudarcot vallott a demokraták indította alkotmányos vádeljárás Donald Trumppal szemben, aki így akár vissza is térhet a politikába. Ez kicsit sem hiányzik még a saját pártjának sem.","shortLead":"Ismét kudarcot vallott a demokraták indította alkotmányos vádeljárás Donald Trumppal szemben, aki így akár vissza is...","id":"20210217_Trump_elment_de_nem_ertek_el_hogy_ne_johessen_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db66ec6e-fdd6-4670-8dae-6a5f5ad80b4e","keywords":null,"link":"/360/20210217_Trump_elment_de_nem_ertek_el_hogy_ne_johessen_vissza","timestamp":"2021. február. 17. 15:00","title":"Trump akár visszatérhet és ennek a republikánusok sem örülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

