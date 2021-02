Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","shortLead":"Az amerikai cég oltóanyaga egydózisú, és nem kell hűtve tárolni vagy szállítani.","id":"20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1328de-e53f-497a-b8a2-e13c74b042da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_JohnsonJohnson_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 24. 15:51","title":"A Johnson&Johnson vakcináját is engedélyezhetik az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","shortLead":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","id":"20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760d5ee-619e-406f-a4e6-831b7ee97a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 14:03","title":"4K-ban nézhet körül a Marsnak azon a részén, ahol a Perseverance landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak az álláspontjával is találkozhattak a The Guardian nézői.","shortLead":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak...","id":"20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f8b3db-ce01-4781-8750-12f6802734a1","keywords":null,"link":"/elet/20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","timestamp":"2021. február. 23. 18:47","title":"A gyerekvállalásról forgatott, magyar családokat mutatott be a Guardian ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó Magda utolsó regényének adaptációja, és Tóth Barnabás Hofiról készülő játékfilmje is. ","shortLead":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó...","id":"20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7360cf8d-1f40-48d1-a1ed-2e9f929d7389","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","timestamp":"2021. február. 23. 12:34","title":"A Hofiról készülő filmet és Mundruczóék következő dobását is támogatja a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","id":"20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce937b-ddfd-46b8-a1b1-4a585c4392c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 25. 06:08","title":"Megint beteg demokráciának nevezte a magyart Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel” dolgozik.","shortLead":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel”...","id":"20210223_varadi_piroska_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8184c62-24aa-425d-a37b-57b2257825da","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_varadi_piroska_halapenz","timestamp":"2021. február. 23. 14:36","title":"Nem lépre csalással operál majd a hálapénztilalmat ellenőrző osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","shortLead":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","id":"20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59a117-5f19-4218-b82a-2ede20694274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","timestamp":"2021. február. 23. 14:19","title":"A pénzügyminiszter kéri a franciákat, hogy költsenek végre, ne spóroljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","shortLead":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","id":"20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d01d7-a44a-46a5-9c00-5da08a482f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 16:46","title":"Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]