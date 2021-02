Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és az uzsorakölcsönt visszafogták a pandémia alatt.\r

","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és...","id":"20210224_Olasz_maffia_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815fac2a-2d7b-4c43-9b73-3a022427a901","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Olasz_maffia_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 16:43","title":"Az olasz maffiának aranyat ér a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar családpolitika és az ahhoz fűződő – sok esetben botrányt keltő – nyilatkozatok szolgáltatták. A régi, hímzett falvédők üzeneteit idéző festményeket egyszerre szülte a düh, a politika sok-sok arculcsapása és az erős alkotói vágy. Beszélgetés feleségjelöltségről, panelromantikáról és a ráncfelvarráson átesett rendszerekről.","shortLead":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar...","id":"20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930d978-2d5e-4d89-aea0-4b2026a90c76","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","timestamp":"2021. február. 24. 20:00","title":"Az apa férfi, az anya főz, a nemzeti feleségjelölt meg csalódottan ácsorog a karcagi focipályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738788cd-4102-4ee9-b302-cfa7ba86ec92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2021. február. 26. 07:30","title":"Nem a munkánk az életünk! - Tippek stresszkezeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás, ráadásul a mozit üzemeltető cég nem is az új alapítvány tulajdona – írja a Népszava.","shortLead":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás...","id":"20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf6222d-2399-453a-afde-b81b05045c42","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","timestamp":"2021. február. 24. 12:36","title":"SZFE: Alkalmatlan az Ódry Színpad pótlására az Uránia szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.","shortLead":"Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri...","id":"20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa643c3-2da1-4249-83ba-a4437986bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_orban_viktor_bucsuztatas_miskolc","timestamp":"2021. február. 26. 06:21","title":"Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még nagy a csend ez ügyben, ezért egy dizájner a saját fantáziájára bízta a dolgot, igaz, egy hasonló ötlet korábban már napvilágot látott.","shortLead":"Egyre több gyártó rukkol ki összehajtható telefonnal vagy legalábbis annak tervével. Az Apple háza táján egyelőre még...","id":"20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8506c8d4-7c88-4de2-98c0-7ee61f4028a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f32cb4-c060-4061-8f58-679f29b7a20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_koncepciovideo_ipadde_kihajthato_iphone","timestamp":"2021. február. 25. 12:11","title":"Logikus volna: ilyen lehetne az széthajtható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak új videokártyát.","shortLead":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak...","id":"20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dc1b6-2b1b-46f6-9fde-3cd8ede21eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","timestamp":"2021. február. 25. 10:03","title":"Visszavesz új videokártyája teljesítményéből az Nvidia, hogy az ne váljon a kriptobányászok játékszerévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]