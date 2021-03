Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 39 éves támadó öt éve nem szerepelt Svédország nemzeti csapatában.\r

","shortLead":"A 39 éves támadó öt éve nem szerepelt Svédország nemzeti csapatában.\r

","id":"20210306_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9a309-4f4b-4f8e-8338-d343f44d3fdc","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","timestamp":"2021. március. 06. 19:42","title":"Ibrahimovic visszatér a svéd válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","shortLead":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","id":"20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e493dc73-190c-45c2-8b29-f681124c86b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","timestamp":"2021. március. 07. 20:26","title":"Megöltek két embert a Fejér megyei Kislángon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le - mondta a miniszter a rádióban.","shortLead":"A Fidesz intolerancia áldozata lett a Néppártban, az ellenzék oltásellenes, az oltási kampány pedig nem is állt le...","id":"20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d598d0e9-57cf-4b56-ab2b-9efc70f740d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Gulyas_szerdaig_meg_400_ezer_oltas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 08:21","title":"Gulyás: szerdáig még 400 ezer oltás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","shortLead":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","id":"20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8658e077-5eaf-4076-aa38-80848678e057","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","timestamp":"2021. március. 07. 21:03","title":"Lakástűzben két ember meghalt Debrecen józsai városrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik lenyűgöző tanúhegynek, és rögtön kiderül. Itt van az ország leggyönyörűbb pontja, az egyik legvadabb hegye, és itt még az is kiderül: nem is olyan unalmas ez az ország, amelyben élünk.","shortLead":"Tényleg azért jó megmászni egy hegyet, „mert ott van”? Csak menjünk el a Balaton-felvidékre, vágjunk neki valamelyik...","id":"20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b11f22-c0a7-46c0-9afd-1bca52dc8a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d7122-10b8-43c8-a73c-9fbcf6d15257","keywords":null,"link":"/elet/20210307_balaton_felvidek_turautvonalak_turaajanlo_tanuhegyek_badacsony_gulacs_csobanc_toti","timestamp":"2021. március. 07. 20:00","title":"A legjobb mód, hogy távol kerüljünk az őrjítő bezártságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663350ce-2417-441b-b092-38476753d505","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","shortLead":"Személyében az első római katolikus egyházfő kereste fel Irakot. ","id":"20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=663350ce-2417-441b-b092-38476753d505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd0d602-349c-4f19-8333-0d3dd16ef6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Kurdisztan_szekhelyen_Erbilben_celebralt_szentmiset_Ferenc_papa","timestamp":"2021. március. 07. 20:56","title":"Kurdisztán székhelyén, Erbílben pontifikált szentmisét Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.","shortLead":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró...","id":"20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31238d-be2a-42c2-bdbc-08dcfd9b883d","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","timestamp":"2021. március. 07. 17:40","title":"Megszavazták Svájcban, hogy ne lehessen arcot eltakaró ruhadarabot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","shortLead":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","id":"20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a531e72-1888-4d1a-906d-8bc768f940c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","timestamp":"2021. március. 08. 12:04","title":"A lányok nem csak szórakozni akarnak – 40 dal zseniális nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]