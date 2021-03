Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","shortLead":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","id":"20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b552db4-7846-4c3c-bd00-80a00c9abb58","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Reagált a Buckingham-palota Meghan Markle és Harry herceg interjújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","shortLead":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","id":"20210308_burundiban_borton_amnesztia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2be06-1f3d-49be-b4d6-5819bfbf283d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_burundiban_borton_amnesztia","timestamp":"2021. március. 08. 21:54","title":"Burundiban elengedik a rabok csaknem 40 százalékát a börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","shortLead":"181 aktív fertőzött van a vállalat dolgozói között.\r

","id":"20210309_Aktiv_fertozott_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166681b-bf02-4d70-b704-4e1b7ab854c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Aktiv_fertozott_BKV","timestamp":"2021. március. 09. 21:50","title":"Keddre már 260 BKV-dolgozó esett ki a munkából a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","shortLead":"A vasárnap esti karambolban hatan sérültek meg.","id":"20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b4341c-a68c-48f7-ae10-b2dab273a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68da7e87-122e-499b-9b67-e6d9e6b79aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_baleset_pomaz_eltiltas_bmw","timestamp":"2021. március. 08. 19:22","title":"Úgy okozhatott súlyos balesetet egy férfi, hogy eltiltották a vezetéstől egy halálos baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","shortLead":"Egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán, hogy reagáljon valamit a rasszizmus vádjára.","id":"20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2eba58d-de24-45f4-9867-32c1d0b4751c","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Valsagtanacskozast_tartott_a_kiralyi_csalad_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjuja_utan","timestamp":"2021. március. 09. 10:01","title":"Válságtanácskozást tartott a királyi család Harry herceg és Meghan Markle interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","shortLead":"Nem kerültek sorra a check-in pultoknál az utasok, így a repülőtéren hagyták őket.","id":"20210308_london_Wizz_Air_luton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce91b371-203d-4e79-bb5c-003988b0e9a9","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_london_Wizz_Air_luton","timestamp":"2021. március. 08. 17:58","title":"Több tucat budapesti utasát Londonban hagyta a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy nyergesvontató karambolozott négy teherautóval a 37-es kilométernél.\r

","shortLead":"Egy nyergesvontató karambolozott négy teherautóval a 37-es kilométernél.\r

","id":"20210308_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dca33e-e136-4f9a-8dce-561551b52bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son","timestamp":"2021. március. 08. 15:40","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 08. 13:30","title":"Női szerepek: kapjuk vagy önként választjuk őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]