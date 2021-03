Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","shortLead":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","id":"20210301_borton_koronavirus_skype","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d9cc23-19d0-44a9-bdfa-092d9defeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_borton_koronavirus_skype","timestamp":"2021. március. 01. 09:16","title":"Eddig 1225 rabnál mutattak ki koronavírus-fertőzést a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","shortLead":"Egy jogvédő szervezet értesült az ellenzéki politikus hollétéről, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a hatóságoktól.","id":"20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1351ca-d0b4-4d01-808d-7e961a8c5d60","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Egy_Moszkvahoz_kozeli_bortonbe_szallitottak_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 28. 21:09","title":"Egy Moszkvához közeli börtönbe szállították Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre a következtetésre jutott Koloh Gábor történész.","shortLead":"Még tízezres nagyságrendű közelítésben sem határozható meg a trianoni menekültek száma – a többi közt erre...","id":"202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb78ba5-5238-44f0-ac62-d30b5c5dc253","keywords":null,"link":"/360/202108_konyv__trianonrol_szakszeruen_uton","timestamp":"2021. február. 28. 11:15","title":"Nagy a bizonytalanság a trianoni menekültek pontos száma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes alapítványi törvényt.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes...","id":"20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40094507-56d2-4e15-b960-49abbba35e48","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","timestamp":"2021. február. 28. 16:53","title":"Földényi F. László: Vidnyánszky a művészeti életben azt teszi, amit a hazai oligarcháknak tenniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c40ca-5e51-4f1e-b8ba-048aedcd2a54","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kormányzat egyelőre úgy tesz, mintha a saját belügye lenne, hogyan tervezi elkölteni Magyarországon az uniós helyreállítási támogatásokat és a hozzájuk kapcsolódó hitelt.","shortLead":"A kormányzat egyelőre úgy tesz, mintha a saját belügye lenne, hogyan tervezi elkölteni Magyarországon az uniós...","id":"202108__covid_utan__penzboseg__tarsadalmi_egyeztetes__celra_tartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c40ca-5e51-4f1e-b8ba-048aedcd2a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fe8e79-df33-4d70-9973-3508b2622eb4","keywords":null,"link":"/360/202108__covid_utan__penzboseg__tarsadalmi_egyeztetes__celra_tartas","timestamp":"2021. március. 01. 07:00","title":"Rengeteg uniós pénzt költhet el a kormány, de ehhez érdemben kell egyeztetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén a Marsra.","shortLead":"Majdnem 11 millió ember küldte el a nevét a NASA-nak, hogy egy chipre kiírva juttassa el azt a Perseverance fedélzetén...","id":"20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c3feed-a954-4640-abe9-5442aadfcfbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nasa_mars_2020_perseverance_nev_beszallokartya","timestamp":"2021. március. 01. 08:33","title":"Van 20 871 magyar, akinek a nevét elvitte a NASA a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő dokumentumfilm próbálja újra megválaszolni, és mond is megrázó dolgokat. Mégsem ez jelenti az igazi botrányt.","shortLead":"Molesztálta-e saját örökbefogadott kislányát Woody Allen? A kérdést harminc év után most egy botrányt ígérő...","id":"20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573acf8-779b-43e7-838b-1f7fbe27f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436307e-5fe1-454d-8087-189e9de3954d","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_woody_allen_molesztalas_dokumentumfilm_kritika_allen_kontra_farrow_hbo_szexualis_eroszak_vadak","timestamp":"2021. március. 01. 20:00","title":"Vérlázító és felháborító a Woody Allen-dokumentumfilm, de nem úgy, mint várnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","shortLead":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","id":"20210301_kina_mutet_transzplantacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfe1cca-866f-43b9-b6e7-94dd6a826d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kina_mutet_transzplantacio","timestamp":"2021. március. 01. 11:33","title":"Sikerrel végezték el az egyik legnehezebb műtétet a kínai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]