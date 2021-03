A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.

A német cég elég régóta készít tuningcsomagokat a Porsche számára és az új idők új kihívások elé állítják őket is. A Porsche első elektromos autóját az akár 761 lóerős Taycant vették most kezelésbe, és mint a képeken látható végeredmény mutatja elég alaposan át tudták dolgozni az igazán nem régi típust is.

A Leonberg városában működő műhely elsőként a kerekeket cserélte egyedire, és Formula VI kovácsolt tárcsák kerültek a Taycan modellek alá. A 22 col méretű kerekekre 285/30-as abroncsok kerülnek elől, míg hátul 315/30-as méretűek.

Látványos átalakítás zajlott a kabintérben is természetesen, amely fekete Alcantara szöveteket jelent, valamint perforált bőr kárpitozást. A Techart cég saját emblémája is megjelenik a fejtámlákon és a padlószőnyegen. A sportkormány jelölést kapott valamint ez is Alcantara bevonatot, amihez igencsak ajánlott a kesztyű.

A szokásoknak megfelelően a villanymotoros autók teljesítményéhez itt sem nyúltak, ami egyelőre igazán nehéz terep a tuning cégeknek, vélhetően leginkább a hatótávok jelentős csökkenése a gátja egy-egy komolyabb teljesítménynövelésnek.

