[{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta techvilág a techvilág, a nagy cégek szívesen gúnyolják konkurenseiket. A Microsoft újabb trollkodása, amelynek célkeresztjébe az Apple, illetve a MacBook került, nem sikerült túl elegánsra.","shortLead":"Amióta techvilág a techvilág, a nagy cégek szívesen gúnyolják konkurenseiket. A Microsoft újabb trollkodása, amelynek...","id":"20210406_microsoft_apple_ellenreklam_backbook_macbook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2488bc92-f546-426d-8649-c02fda941810","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_microsoft_apple_ellenreklam_backbook_macbook","timestamp":"2021. április. 06. 21:03","title":"Nem túl elegánsan trollkodta meg a Microsoft az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","shortLead":"A saját egyesülete környékén sok a teendője - válaszolta Király Gábor, amikor felkérték a Hertha Berlin kapusedzőjének.","id":"20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67c11bb-7c87-46e2-af3d-1dd083897edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fe4e47-e2b0-4049-a936-c3630c35235c","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kiraly_Gabort_megkerestek_hogy_legyen_a_Hertha_kapusedzoje_de_nem_vallalta","timestamp":"2021. április. 07. 20:10","title":"Király Gábort megkeresték, hogy legyen a Hertha kapusedzője, de nem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadászkastély melletti 23 hektáros területen gazdálkodni akar a képviselő.","shortLead":"A vadászkastély melletti 23 hektáros területen gazdálkodni akar a képviselő.","id":"20210407_lazar_janos_90_szazalelk_hitelbol_vesz_foldet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1d41ba-f80c-45e2-9f9b-0a246032344f","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_lazar_janos_90_szazalelk_hitelbol_vesz_foldet","timestamp":"2021. április. 07. 17:15","title":"Lázár János egy 57,2 milliós földet készül megvenni, 90 százalékban hitelből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással elindít, a járvány lecsengését vagy drámai erősödését hozza-e.","shortLead":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással...","id":"20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74167e78-b3e3-41c4-9f27-633ebb5209b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 06:17","title":"Karácsony: Kerüljék a tömeget, legyenek óvatosak, és kérjék az oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után Nagyszombaton folytatódik a legendás zeneszerző életét végigkövető ifjú művészek utazása, ahol már azt vizsgálják, hogyan hatott Kodályra az egyházi zene. A mi Kodályunk, második rész. ","shortLead":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után...","id":"20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5a79b-913a-49f1-92dd-d211edae6c44","keywords":null,"link":"/360/20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 06. 19:00","title":"Doku360: A legszegényebbek kapták a legszebb dalokat és ideadták kéretlenül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2c299-adb0-4a18-b732-0f39a079926a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hónap végéig lehet pályázni még az áprilisi bértámogatásra is.","shortLead":"A hónap végéig lehet pályázni még az áprilisi bértámogatásra is.","id":"20210407_ujranyitas_bertamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eef2c299-adb0-4a18-b732-0f39a079926a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5479fd-0984-43a8-989f-da41484afb4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_ujranyitas_bertamogatas","timestamp":"2021. április. 07. 16:25","title":"Az újranyitás ellenére áprilisra is kérhetnek a cégek bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt: a filmben idézett szakértők szerint az alkotás ugyan a műtermében született, de a mester csak „közreműködött” az elkészítésében.","shortLead":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt...","id":"20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bd3991-924c-47c0-957b-3e34a6a2ae83","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","timestamp":"2021. április. 08. 13:09","title":"Diplomáciai feszültséget okozott, hogy talán nem is da Vinci festette a világ legdrágább képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]