[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0cbddc-a9fa-4ef3-8fa3-f87348e5157b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több szintet javított a hajléktalanellátáson, amikor 2012-ben több százmillió forint kormányzati támogatással kialakították a Szabolcs utcai hajléktalankórházat. Az állam mégis azonnal felmondta a bérleti szerződést, amint lejárt az erre vonatkozó 8 éves tilalom. Az intézmény ügye vált a legújabb csatatérré Karácsony Gergely főpolgármester és a kormány közötti konfliktusban, miközben a kórházat irányító hajléktalanellátó szakemberek tanácstalanul nézik, mi lesz a sorsa a sokak számára tényleg utolsó esélyt jelentő, pótolhatatlan kórháznak.","shortLead":"Több szintet javított a hajléktalanellátáson, amikor 2012-ben több százmillió forint kormányzati támogatással...","id":"20210405_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_bmszki_karacsony_gergely_mager_andrea_fovaros_kormany_mnv_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0cbddc-a9fa-4ef3-8fa3-f87348e5157b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034cf637-8fad-49b7-b81e-a257df4f00f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_bmszki_karacsony_gergely_mager_andrea_fovaros_kormany_mnv_zrt","timestamp":"2021. április. 05. 14:00","title":"\"Utánunk semmi nincsen, csak az utca\" - pótolhatatlan a hajléktalankórház, ami miatt perre is mehet a főváros és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat, tévéket az öreg földrészen, de azért van különbség a kontinens két fele között. Keleten ugyanis a nyomás a kormányoktól indul ki, nyugaton viszont a populista ellenzéktől – írja az Economist.","shortLead":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat...","id":"20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4276ec-19d2-4a44-8164-d485aa3bb198","keywords":null,"link":"/360/20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","timestamp":"2021. április. 07. 10:00","title":"Economist: A populisták egész Európában veszélyeztetik a közszolgálati médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","shortLead":"Az országban közelít a 340 ezerhez a járvány áldozatainak száma.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570f911f-b1a8-49c6-8891-d648dfa5f13d","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_brazilia","timestamp":"2021. április. 07. 05:58","title":"Egyetlen nap alatt több mint 4 ezer koronavírusos beteg halt meg Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke Ankarában tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke Ankarában tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel.","id":"20210406_Az_emberi_jogokrol_nem_hajlando_az_EU_Torokorszaggal_alkudozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06958ae5-8ecd-4b83-839d-4d89e7c548d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210406_Az_emberi_jogokrol_nem_hajlando_az_EU_Torokorszaggal_alkudozni","timestamp":"2021. április. 06. 17:35","title":"Az emberi jogokról nem hajlandó az EU Törökországgal alkudozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","shortLead":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","id":"20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31720-391d-4411-bcc9-05dedc2662ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","timestamp":"2021. április. 06. 10:17","title":"Több centi hó hullott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","shortLead":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","id":"20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c3ec04-03ba-4bb4-b654-382277818efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","timestamp":"2021. április. 06. 17:28","title":"A németeken bukhat el a 750 milliárd eurós uniós mentőcsomag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]