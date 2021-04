Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak lángra.","shortLead":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak...","id":"20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7125829-3ac7-4d28-ac81-9f58c72177a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","timestamp":"2021. április. 12. 16:44","title":"Videó: Kigyulladtak a Vivo telefonjai a hongkongi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár ára az egekben van.","shortLead":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár...","id":"20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4307e7b-3b32-4b4f-93df-6215d6ab258d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","timestamp":"2021. április. 12. 15:05","title":"Végveszélybe kerülhetnek a Duna tokhalfajai az orvhalászat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. ","shortLead":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti...","id":"20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69d3732-5e69-4222-a43e-ee542d6cf8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 18:56","title":"Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum egy sokat vitatott skalpot, amelyet egy amerikai indián törzs követelt vissza még 2014-ben.","shortLead":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum...","id":"20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78adba-74e5-4549-8e4a-69cacff73e2c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","timestamp":"2021. április. 13. 08:55","title":"Visszaadott egy indián skalpot a németországi Karl May Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","shortLead":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","id":"20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8e7a51-77d3-40a4-869a-051aab174248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","timestamp":"2021. április. 12. 10:53","title":"Valami gond van a Vodafone-nál, sokan nem tudnak telefonálni [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is a mindenkori piaci árakat vették figyelembe. Ha nem elírás, akkor az előző cégnél a 2009-es, a jelenleginél pedig a 2021-es árakat vették alapul. Az egyetem szerint politikai támadásról van szó, bár a sajtóban megjelenteket alig cáfolták.","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is...","id":"20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd86839-678f-48e6-bf5c-e996663eca97","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","timestamp":"2021. április. 14. 09:32","title":"Reagált a Szegedi Tudományegyetem arra, miért takaríttat az eddigi ár háromszorosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b7bdb9-34b6-46d1-8835-8b4244d9ba75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"110 ezer panasz érkezett a BBC-hez.","shortLead":"110 ezer panasz érkezett a BBC-hez.","id":"20210413_Kiborultak_a_britek_Fulop_herceg_halalhirenek_a_kozvetitesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b7bdb9-34b6-46d1-8835-8b4244d9ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7020d1-e65d-438f-b368-42a6154b350b","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Kiborultak_a_britek_Fulop_herceg_halalhirenek_a_kozvetitesen","timestamp":"2021. április. 13. 09:44","title":"Kiborultak a britek Fülöp herceg halálhírének a közvetítésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]