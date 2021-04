Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak: készlethiány várható routerből.","shortLead":"A félvezetőpiacot érintő nehézségek miatt olyan eszközöknél is hiány alakulhat ki, melyekre kevesen gondoltak...","id":"20210413_chiphiany_felvezetok_router","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22991c8-c08f-43a9-aaed-c436eda18ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6ac085-ea9c-42cb-b059-e47b98b41171","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_chiphiany_felvezetok_router","timestamp":"2021. április. 13. 09:03","title":"Egyszerűen elfogyhatnak a wifi routerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","shortLead":"Merkely Béla oltotta be a súlyos betegségen átesett nőt.","id":"20210414_oltas_kismama_mutudo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6940d0c1-d734-4fe0-a53d-2d7fea456448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f3623-7813-4267-8eb6-2926e6f2ad23","keywords":null,"link":"/elet/20210414_oltas_kismama_mutudo","timestamp":"2021. április. 14. 13:25","title":"Beoltották azt a kismamát, akit korábban műtüdőre kellett tenni a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","shortLead":"82 millióan látták a Netflix sorozatát, érezhető volt a nyomás a folytatásra.","id":"20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22aacdce-2324-4e1f-b10c-115671ae39e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da342d95-a87a-4f15-a2df-a6ad3c6cade0","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bridgerton_nincs_megallas_jon_a_harmadik_es_a_negyedik_evad_is","timestamp":"2021. április. 14. 11:29","title":"Bridgerton: nincs megállás, jön a harmadik és a negyedik évad is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gödöllőn, a Teva azóta kétszer gazdát cserélt telephelyén parkol a kormány által a járvány első hullámakor összevásárolt rengeteg lélegeztetőgép. Ez szeptemberig ingyen volt, azóta viszont fizetni kell érte.","shortLead":"Gödöllőn, a Teva azóta kétszer gazdát cserélt telephelyén parkol a kormány által a járvány első hullámakor...","id":"20210414_Havi_90_millio_forintba_kerul_a_tizezernyi_foloslegesen_felvasarolt_lelegeztetogep_tarolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df24785e-042d-4669-b5b8-a70b72ea7555","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Havi_90_millio_forintba_kerul_a_tizezernyi_foloslegesen_felvasarolt_lelegeztetogep_tarolasa","timestamp":"2021. április. 14. 12:56","title":"Havi 90 millió forintba kerül a tízezernyi fölöslegesen felvásárolt lélegeztetőgép tárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","shortLead":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","id":"20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc04f5-524a-4b51-972f-6b68707c083c","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 07:32","title":"A Belügyminisztérium szerint korai arról kérdezni, mire jó a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér. Kevesen tudják, hogy népbetegség, aminek előfordulási gyakorisága az életkor előrehaladtával nő. Talán épp azért, mert kényelmetlen és kellemetlen a róla folytatott kommunikáció, sok tévhit övezi a betegséget. ","shortLead":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér...","id":"proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901de-a2c7-4b1a-b20a-002ec008bb1a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","timestamp":"2021. április. 14. 07:30","title":"Fájdalmas tévhitek övezik az egyik legkellemetlenebb népbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3027f-9eec-4046-96f9-4bb634c71f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szakértői kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt hozott fel, amelyekből a legkevésbé sem lehet következtetni, mire gondolt: az Emirátusok Boldogság Minisztériuma az ország elégedettségével foglalkozik, az indiai jógaminisztérium viszont homeopátiás gyógyszereket javasolt koronavírus ellen.","shortLead":"Matolcsy György Tehetség Minisztériumot szeretne látni Magyarországon, példaként pedig két olyan külföldi intézményt...","id":"20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5fa1fc-c967-4ce5-860e-8b076c486ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_matolcsy_gyorgy_joga_boldogsag_miniszterium","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"De mit csinálnak egy boldogság- és egy jógaminisztériumban, amit Matolcsy felvetett követendő példaként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]