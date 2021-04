Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem engedik be hozzá az orvosait. Most a New York Times is állást foglalt az ügyben.","shortLead":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem...","id":"20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b935279-97c5-4db1-bada-260e704dfea4","keywords":null,"link":"/360/20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","timestamp":"2021. április. 18. 09:15","title":"New York Times: Putyin mentse meg Navalnij életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34f2a5f-1a7b-4591-a4c0-d32b318b0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi és társai húszmillió forintot követeltek áldozatukért.","shortLead":"A férfi és társai húszmillió forintot követeltek áldozatukért.","id":"20210416_emberrablas_eletveszelyt_okozo_testi_sertes_olaszorszag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34f2a5f-1a7b-4591-a4c0-d32b318b0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529498a6-647b-4b81-b529-14a177e97ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_emberrablas_eletveszelyt_okozo_testi_sertes_olaszorszag_rendorseg","timestamp":"2021. április. 16. 11:46","title":"Olaszországban kapcsolták le egy tavalyi budapesti emberrablás utolsó gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","id":"20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fac67c-794d-4858-aa80-4da9cb47559f","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","timestamp":"2021. április. 17. 15:12","title":"Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e07f-073e-459c-8754-f14699bf16ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr órákig várt arra, hogy kiszabadítsák.\r

","shortLead":"A sofőr órákig várt arra, hogy kiszabadítsák.\r

","id":"20210417_gps_szantofold_m3_autopalya_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e07f-073e-459c-8754-f14699bf16ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3355e168-0672-4ad3-b6f9-ea9bf9ed6371","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_gps_szantofold_m3_autopalya_sofor","timestamp":"2021. április. 17. 21:17","title":"Követte a GPS-t, szántóföldön ragadt egy autós Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének a digitális világban. ","shortLead":"A Get Digital leckéket és hasznos tananyagokat kínál azoknak az iskolásoknak és szüleiknek, akik jobban elmerülnének...","id":"20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2175e3-c41b-4374-aa96-86503f1fa422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92de9e9-2b4b-424f-bff6-f094cc6b9f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_get_digital_oktatas_lecke","timestamp":"2021. április. 16. 13:03","title":"Magyarországra is elhozta az iskolásoknak kitalált platformját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","shortLead":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","id":"20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3e15ce-731f-45f5-9774-a14dda6f6cd9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 17:44","title":"Már szombaton nyitnak a katolikus templomok, és lehet miséket tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították, hogy a villanyautók gyártásához is konyítanak. Kicsi és nem túl erős, de egész messzire gurul és gyorsan megszerethető az új Fiat 500.","shortLead":"Az eddig sem volt kérdés, hogy az olaszok nagyon értenek a designhoz, most viszont azt is bebizonyították...","id":"20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81f1cea-e7b7-42f5-bafb-51a6017b9c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182ac178-1556-462f-a6b3-6a06785741e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_villanykabrio_teszten_a_teljesen_uj_es_olaszosan_cuki_fiat_500","timestamp":"2021. április. 16. 20:01","title":"Villanykabrió: teszten a teljesen új és olaszosan cuki elektromos Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és a koronavírus-járvány közepette ez igen hasznosnak bizonyult. ","shortLead":"A nyugat-angliai Bath városának legnagyobb kórházával kezdte az épületen belüli térképezést egy helyi startup, és...","id":"202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dadb33c-1519-4065-af35-8f02ff2576a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08787bf2-4538-47c4-9a1c-0736910239a8","keywords":null,"link":"/360/202115_terkepezes_odabent_folyosoi_gondolat","timestamp":"2021. április. 17. 13:40","title":"Most lenne csak igazán szükség az épületen belüli térképekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]