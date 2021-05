Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","shortLead":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","id":"20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b495db6-2017-4bfa-8c8e-e7362fe9e8dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","timestamp":"2021. május. 13. 12:48","title":"Fizetett szabadnapot adna az oltásért a Bankszövetség és a Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","shortLead":"A hatóság rossz korhatár-besorolás miatt büntette meg összesen több mint 2 millió forintra a Rádió 1 szolgáltatóját.","id":"20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a2cb1-176c-431a-924b-eec0672c5c39","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_sebestyen_balazs_birsag_radio_1","timestamp":"2021. május. 12. 18:27","title":"Újabb bírságot kapott Sebestyén Balázsék rádióműsora a Médiatanácstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c33b8-c297-44f6-828f-fcb44c271c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Okosba alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves és méltán elismert AnTuTu benchmark pontszámai alapján kialakult a legerősebb csúcs- és középkategóriás androidos telefonok friss toplistája, amely az április végéig megjelent mobilokat mutatja.","shortLead":"A neves és méltán elismert AnTuTu benchmark pontszámai alapján kialakult a legerősebb csúcs- és középkategóriás...","id":"20210514_legerosebb_androidos_telefonok_2021_aprilis_antutu_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53febe54-c1f7-41a2-ba0c-beecd69fde6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_legerosebb_androidos_telefonok_2021_aprilis_antutu_toplista","timestamp":"2021. május. 14. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. A ZenFone 8 legerősebb változatában a Snapdragon 888-as processzor mellett 16 GB RAM-ot találhatunk, az akkumulátorral pedig akár másfél-két napig is kihúzhatjuk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal...","id":"20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9377a1-b400-42cd-92a4-b2dbd709c509","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","timestamp":"2021. május. 12. 19:30","title":"Mini atomreaktor: megérkezett az Asus új csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","id":"20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801d925-058b-478d-9ceb-d3d73ae9bf82","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","timestamp":"2021. május. 14. 11:35","title":"Meghalt Balassa Sándor zeneszerző, a nemzet művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","shortLead":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","id":"20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a98d8-7344-4d02-b3aa-6d7e9cb6b9f8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 14. 11:14","title":"Kimosta a győztes lottószelvényét egy nő Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]