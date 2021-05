Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. ","shortLead":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank...","id":"20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38c9d6-474e-4c35-bd08-ff99dc3d105c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. május. 17. 10:07","title":"Meglepő lépésre készülhet az MNB, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint Magyarországon.","shortLead":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint...","id":"20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c31eef-d838-4031-be6e-2508e0bd681a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","timestamp":"2021. május. 17. 17:49","title":"Hiába a járvány, alig dolgozhattak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés elleni vakcináját. A komoly panaszoknak az idegrendszeri eredetű betegségéhez lehet köze. ","shortLead":"Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés...","id":"20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ae18e5-c586-410f-adc6-328b9e37c116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5de67c-0d4f-4e08-9e34-725b51ee23c3","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Eric_Clapton_az_oltas_utan_olyan_tuneteket_produkalt_hogy_azt_hitte_soha_nem_fog_mar_tudni_gitarozni","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Eric Clapton az oltás után olyan tüneteket produkált, hogy azt hitte, soha nem fog már tudni gitározni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539c5f6-6958-4360-a164-697dfb549604","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Jogerosen_pert_nyert_a_DK_az_Allami_Szamvevoszek_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 12:10","title":"Jogerősen pert nyert a DK az Állami Számvevőszék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb támadás készülődik.","shortLead":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb...","id":"20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632dcda7-48ce-4e8b-83df-a4e964d6e378","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 17. 09:35","title":"Leáll tevékenységével a hackercsoport, amely napokra megbénította az USA egyik üzemanyagvezetékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","shortLead":"Oroszországban szeptember 19-én választják meg a szövetségi parlament alsóházát.","id":"20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f46d9-6137-4bb0-a8d4-c827c3df2ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_egyseges_oroszorszag_putyin_nepszerutlen_moszkvaban","timestamp":"2021. május. 17. 21:22","title":"Putyin pártja már csak 15 százalékon áll Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]