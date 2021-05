Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","shortLead":"A járvány miatt nem tudják fenntartani a veszteséges ágazat működtetését.","id":"20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300de0a1-11e4-4bed-881a-2003900f9445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd68ffcf-fd64-4048-8927-1b3fd21707d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_duna_hajjozas_bkv_kishajok","timestamp":"2021. május. 27. 15:19","title":"Nyáron nem járnak majd a menetrend szerinti BKV-hajók a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon a diákszállásoknak a kínai egyetem mellett. 