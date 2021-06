Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","id":"20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495e6f9-a360-42eb-a307-c81af2242d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","timestamp":"2021. május. 31. 14:41","title":"Gyurcsány: Ha a fideszesek ellenzékben akarnak lenni, abban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","id":"20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9641cdd6-364e-4996-8e59-fa90974f61b1","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"Pataky Attila az Edda ittasan balesetet okozó dobosáról: „Van pénze, tud új autót venni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali számítógép teljesítményével.","shortLead":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali...","id":"20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682970c4-c7ef-4266-92f3-f706ab74cbc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","timestamp":"2021. június. 01. 09:03","title":"Itt vannak az Intel új processzorai, ezekkel 5 GHz-es erő költözik a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","id":"20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d50e94-9834-47bb-8690-850d56feaae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","timestamp":"2021. május. 31. 06:41","title":"Ilyen teljesen új külsővel támadhat az 5-ös BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]