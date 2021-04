Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","shortLead":"A legtöbb kocsi tetején a brit lobogót is látni.","id":"20210411_london_taxi_fulop_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a1dae05-eb3f-4038-9c25-c821b6eba253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0434b365-68fd-4a7f-b227-c86d361d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_london_taxi_fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 11. 10:55","title":"A londoni taxisok sorban állva, autójukat kidíszítve búcsúznak Fülöp hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? A Háttér Társaság munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy egyre több, tőlük segítséget kérő meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. ","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői egy határozatban „LMBTQI szabadságzónává” nyilvánították az Európai Uniót, de lehet-e...","id":"20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a531cce-76f8-49f9-882b-cf4ba3961247","keywords":null,"link":"/elet/20210411_lmbtqi_szabadsag_zona_eu","timestamp":"2021. április. 11. 11:00","title":"Bűnbakok a magyar kormány szemében, de az EU szabadságzónát kínál a melegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek Magyarországon.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek...","id":"20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae86ee-9faa-4ff4-9690-70f20c9b49a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 12:20","title":"Merkely: 5 millió embert kell beoltani, hogy a járvány ne térjen vissza szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletet 1901-ben nyitották meg. ","shortLead":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat...","id":"20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60012bb7-174a-4865-a726-828b009ee599","keywords":null,"link":"/elet/20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","timestamp":"2021. április. 11. 15:15","title":"Bezárt a 120 éves Jeliszejevszkij élelmiszerbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami egy agy-számítógép interfészen dolgozik. A jelek szerint nem hiába.","shortLead":"Elon Musk többször, több helyen hangoztatta, milyen reményeket fűz Neuralink nevű vállalkozásához, ami...","id":"20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74999be0-7c6c-40e0-ac90-75da9319acc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_elon_musk_neuralink_majom_videojatek","timestamp":"2021. április. 12. 08:03","title":"Videót mutattak be Elon Muskék majmáról, amelyik gondolatokkal videojátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","id":"20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a601b6d6-65e7-427c-a97a-18586d4d528b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","timestamp":"2021. április. 12. 11:35","title":"Kiránduló nővel erőszakoskodott egy 19 éves férfi a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik kollégájuk ellen, így időnként felolvassák egymásnak a nagy vihart kavaró kérdéseket, mert az ilyen botrányokban mindig van valami komikus. De azért a dolog sokkal súlyosabb. Így foglalja össze a helyzetet az osztrák hetilap kommentárja.","shortLead":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik...","id":"20210411_Profil_kommentar_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17a73e-ba43-445d-a933-4e4b34a015cb","keywords":null,"link":"/360/20210411_Profil_kommentar_MTVA","timestamp":"2021. április. 11. 09:15","title":"Profil: Orbán mindig külső ellenséget keres – ezért támadja a külföldi újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","shortLead":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","id":"20210411_10_fokos_lehules_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a59d4b-c213-421e-b64a-11dd5f75cea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_10_fokos_lehules_jon","timestamp":"2021. április. 11. 15:52","title":"10 fokos lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]