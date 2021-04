Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy kérdés, hogy mi lesz az édesszájúakkal, ha a járvány miatt nem tartható meg a csokifesztivál.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy mi lesz az édesszájúakkal, ha a járvány miatt nem tartható meg a csokifesztivál.","id":"202115_artur_napok_a_csokiimado_gomboc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20278cc1-5ac2-4480-b0c9-d51e5e646685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca248622-ac4c-4134-9972-d1dff1b70d3c","keywords":null,"link":"/360/202115_artur_napok_a_csokiimado_gomboc","timestamp":"2021. április. 19. 10:00","title":"Szerencsen új üzleti lehetőségeket látnak a csokiimádó Gombóc Artúrban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","id":"20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0be5383-df01-46fb-aa73-3c3f0ceff7f4","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","timestamp":"2021. április. 18. 12:54","title":"Új helyszínnel bővül a Forma-1 versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi az újranyitott üzleteket.","shortLead":"A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi az újranyitott üzleteket.","id":"20210419_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348da6a-eefa-4903-8a2b-99af2f73016e","keywords":null,"link":"/kkv/20210419_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 19. 11:31","title":"Kevés szabálytalanságot találtak az újranyitott boltoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már küldik is az új jogsit.","shortLead":"Csak az Ügyfélkapun kell beállítani, hogy élni szeretnénk a lehetőséggel, és az orvosi alkalmassági feltöltése után már...","id":"20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8fd8c6-73f2-4e41-9f5f-8384def72a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bfe615-4bc6-49d5-8832-31bb48a7786e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ingyen_es_automatikusan_megkaphatjuk_az_uj_jogositvanyunkat_a_lejart_helyett","timestamp":"2021. április. 18. 13:28","title":"Ingyen és automatikusan megkaphatjuk az új jogosítványunkat a lejárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","id":"20210420_palkovics_fudan_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23f8704-8641-49e6-b454-44abd58953a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_palkovics_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 06:44","title":"Palkovics: Nem kell ahhoz egyetem, hogy egy ország titkosszolgálati tevékenységet folytasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","shortLead":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","id":"20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b122da-5743-4339-9781-4821df7faef4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","timestamp":"2021. április. 20. 07:53","title":"Magyarország már csak a 92. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]