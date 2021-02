Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel újra visszaugrott a GDP 81 százalékára. A háztartások adóssága is jelentősen nőtt, miközben a lakosság rengeteg készpénzt és bankbetétet halmozott fel, vagyis egyáltalán nem volt minden rendben a munkaerőpiacon, ahogy a kormány igyekszik lefesteni.","shortLead":"Az év végi pénzszórásnak meg lett az eredménye, az ország államadóssága meghaladta a 38 ezer milliárd forintot, ezzel...","id":"20210217_allamadossag_aht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0c84d-6934-47b7-837a-5662d5971d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_allamadossag_aht","timestamp":"2021. február. 17. 13:05","title":"Az Orbán-kormány felülmúlta a Gyurcsány-kormányt – államadósságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542a431f-4347-45e8-93bc-6c649a333239","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Olcsó alapvető élelmiszerek, közösségi helyszín, szolgáltatásbővítés - Tarnabodon a Tarnaboltban hónapok óta próbálkoznak azokkal a módszerekkel, amik egyes elemei a most bejelentett falusi kisboltprogramban is megjelentek. Mitől maradhat életben egy kisbolt? És mit keres ott az informatikaóra?","shortLead":"Olcsó alapvető élelmiszerek, közösségi helyszín, szolgáltatásbővítés - Tarnabodon a Tarnaboltban hónapok óta...","id":"20210217_falusi_kisboltprogram_tarnabod_riport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542a431f-4347-45e8-93bc-6c649a333239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38525790-0ca8-495a-af89-8c43600195cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_falusi_kisboltprogram_tarnabod_riport","timestamp":"2021. február. 17. 14:00","title":"A bezárás küszöbéről visszarántott falusi kisbolt, ahol informatikaórát is tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A négyajtós kivitelű és 461 literes csomagtartójú modell várhatóan szupererős plugin hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb54f672-fbaa-4c1f-8fef-de924bbab7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a40688-d060-40ab-ae4b-9812130e217f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_a_valaha_keszult_legerosebb_mercedes_itthon_zold_rendszamot_kaphat","timestamp":"2021. február. 17. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb Mercedes itthon zöld rendszámot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai jelöltet.\r

","shortLead":"Ngozi Okonjo-Iweala kinevezését korábban Donald Trump blokkolta, Joe Biden kormánya azonban támogatta a nigériai...","id":"20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa9d1c3-5b13-4e84-b94e-9ba16f58f486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Elnok_Kereskedelmi_Vilagszervezet","timestamp":"2021. február. 15. 20:14","title":"Megválasztották az első afrikai nőt a Kereskedelmi Világszervezet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","shortLead":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","id":"20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d583d-7b3d-4502-bd89-bacab2f17f67","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","timestamp":"2021. február. 16. 18:11","title":"Elhunyt a világ legnagyobb szállodaláncának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]