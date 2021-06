Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","shortLead":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","id":"20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fd66c-acfc-40da-bbf9-d225da27024e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","timestamp":"2021. június. 15. 23:23","title":"A magyarok és a németek bánkódhatnak a halálcsoport első fordulója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK nem vesz részt szavazáson.","shortLead":"A DK nem vesz részt szavazáson.","id":"20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ca4e4a-8304-492e-a247-f98918933ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Jobbik_pedofilellenes_torvenycsomag_DK_Parbeszed","timestamp":"2021. június. 14. 15:31","title":"Telex: A Jobbik megszavazza a melegellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett. A lengyelek egy félidő teljesen veszélytelen focit követően a szünet után azonnal egyenlítettek, majd amikor már csak az tűnt kérdésesnek, mikor szerzik meg a vezető gólt, ember- és gólhátrányba kerültek. Innen pedig Szlovákia sikerrel védekezte végig a meccset, így jókora lépéselőnybe került.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett...","id":"20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c95fb-c254-4755-9d42-79b76b4a6378","keywords":null,"link":"/sport/20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Saját kárán tanulta meg a lengyel válogatott, húsz perc szép foci nem elég a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","id":"20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3062acee-f04a-43e8-b8a1-2d4ad0ef0093","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","timestamp":"2021. június. 15. 05:48","title":"Biden válaszlépéseket ígért Oroszország ártalmas tevékenységére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés.","shortLead":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista...","id":"20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cc7ff-433a-46bc-8586-4d3c827181b8","keywords":null,"link":"/360/20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. június. 15. 07:45","title":"Le Monde: Kína kísértésbe viszi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban. A kerékpáros forgalom nőtt, azonban a tömegközlekedés kihasználtsága csak a 2019-es szint kétharmadán áll.","shortLead":"A személygépjármű-forgalom visszaállt a járvány előtti szintre, és ahogy a járvány előtt, dugók vannak a fővárosban...","id":"20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=438b57fc-7552-45dc-8455-dd8cb3fe8e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb53635-9142-4975-9e16-fff17bd7d241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_BKK_szerint_ugyanaz_csinalja_a_fovarosi_dugoka_mint_a_jarvany_elott","timestamp":"2021. június. 15. 12:05","title":"A BKK szerint ugyanaz okozza a fővárosi dugókat, mint ami a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]