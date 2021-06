Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi embere van az intézményt vezető alapítvány élén. ","shortLead":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi...","id":"202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d814-e327-4db6-a298-c9df61054c21","keywords":null,"link":"/360/202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","timestamp":"2021. május. 31. 10:30","title":"Matolcsyék a fenntartható fejlődést kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. Most viszont kiderült: mégsem eszik annyira forrón a kását.","shortLead":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem...","id":"20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9138c9a6-2485-439b-b152-f0c4182f06a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_facebook_whatsapp_adatvedelmi_iranyelvek_korlatozas","timestamp":"2021. május. 31. 10:03","title":"Meghátrált a Facebook, mégsem lesz korlátozás a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.","shortLead":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős...","id":"20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a09312-990b-47f5-a583-61f6c7125d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 09:39","title":"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","shortLead":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","id":"20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d733a-1f93-4ad2-8e2e-dfeb3a89d981","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. május. 31. 12:08","title":"A Xiaomi új rekordot döntött, 8 perc alatt 100 százalékra töltött egy telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","shortLead":"A bíróság figyelmeztetésben részesítette a külügyminisztérium előtt akciózó aktivistákat.","id":"20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ad92-497e-4b11-8528-e5d994b950cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_rongalas_birosag_jachtparkolo_momentum_itelet","timestamp":"2021. május. 31. 17:23","title":"Elítélték rongálás miatt a jachtparkolót felfestő momentumos fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","shortLead":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","id":"20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa4366-f418-4b65-9f7f-ea6f19db0482","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","timestamp":"2021. június. 01. 14:19","title":"Saját mesekönyvét adta a győri polgármester a közmédiában támadott osztrák újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők szerint el kellene halasztani a korlátozások június 21-re kitűzött enyhítését. Egyikük arra figyelmeztetett, hogy exponenciálisan emelkedik az indiai mutációval megfertőződöttek száma.","shortLead":"A szakértők szerint el kellene halasztani a korlátozások június 21-re kitűzött enyhítését. Egyikük arra...","id":"20210531_britek_jarvany_haramdik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b632fa-ef7d-4315-b55b-567a2db25d2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_britek_jarvany_haramdik_hullam","timestamp":"2021. május. 31. 16:13","title":"Figyelmeztetés a briteknek: az újabb hullám küszöbén állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]