[{"available":true,"c_guid":"dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van szerencsénk. Teszten a Xiaomi és a Honor legújabb csuklón viselhető kütyüi.","shortLead":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van...","id":"20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ca8308-b04d-4a15-8dfe-2e5c2fdfe885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 17:00","title":"Mit tudnak a 16 ezer forintos kütyük, amik figyelik a légzésünket, mozgásunkat, alvásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Rajongani a tehetségért lehet, sőt kell. De hogy lett egy Madách színház körül tébláboló kisfiú színházfüggő és hivatásos rajongó?","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e11fabf9-edfa-4ad9-a206-772570359891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1848c4f-59a4-4829-b4b2-15c3063c7d35","keywords":null,"link":"/360/20210703_Hivatasos_rajongo__szinhazrol_szubjektiven_Galvolgyi_Janossal_1_resz_Jancsika_fuzete","timestamp":"2021. július. 03. 19:00","title":"Hivatásos rajongó - színházról szubjektíven Gálvölgyi Jánossal, 1. rész: Jancsika füzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","shortLead":"A Square Kilometre Array Observatoryt harminc éven keresztül tervezték. A projekt most zöld jelzést kapott.","id":"20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7896c596-a3be-466b-9d2c-8cc5cf1edeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0056763-00c5-43d8-bafc-1452d0836125","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_csillagaszat_radioteleszkop_obszervatorium_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 13:40","title":"100 ezernél is több antennát helyeznek ki, hogy felfedjék az univerzum titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E, melynek aktuális csúcsmodellje több mint 350 lóerővel passzíroz bele az ülésekbe.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban az egyedi orgánumú V8 helyett hangtalan villanymotorral szerelt Mustang Mach-E...","id":"20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb52e44-4a4f-4b7e-bfe3-520625e7e369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9496ecc0-b849-4212-be89-7a0a56a0cc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_szentsegtores_vagy_logikus_lepes_teszten_az_elektromos_ford_mustang_mache","timestamp":"2021. július. 02. 06:41","title":"Szentségtörés vagy logikus lépés? Teszten az elektromos Ford Mustang Mach-E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen hasznos funkciót. A Google most lépett az ügy érdekében.","shortLead":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen...","id":"20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b59238-566d-4b06-b027-1dbc2e83e0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","timestamp":"2021. július. 03. 12:03","title":"Fájó hiányt pótol a YouTube az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők már próbálgathatják a Windows 11-et (az első buildet), azonban cseppet sem mindegy, milyen gépen teszik ezt. A Microsoft magyarázatot ad a viszonylag szigorú rendszerkövetelményekre.","shortLead":"A tesztelők már próbálgathatják a Windows 11-et (az első buildet), azonban cseppet sem mindegy, milyen gépen teszik...","id":"20210703_windows_11_rendszerkovetelmenyek_hattere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a12dc-3129-451f-80c4-b9ec527f0272","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_rendszerkovetelmenyek_hattere","timestamp":"2021. július. 03. 08:03","title":"Miért nem elég gyengébb gép az új Windows 11-hez? A Microsoft elmagyarázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","shortLead":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","id":"20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f66e9-5b61-4c97-8860-3dd2437387a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","timestamp":"2021. július. 02. 08:56","title":"Hőség Kanadában: Szinte teljesen leégett egy falu a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]