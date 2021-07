Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","shortLead":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","id":"20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57808-86c2-49c2-8ac4-32837ffa43da","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","timestamp":"2021. július. 02. 05:24","title":"Törökország felkerült a gyermekkatonák alkalmazásával összefüggésbe hozható országok amerikai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","shortLead":"Lyttonban kedden közel 50 fokot mértek, evakuálni is kellett a település lakosságát a futótüzek miatt.","id":"20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c692046-6084-49db-b720-811ef4cbc9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f66e9-5b61-4c97-8860-3dd2437387a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Hoseg_Kanadaban_Szinte_a_teljesen_leegett_egy_falu_a_tuzvesz_miatt","timestamp":"2021. július. 02. 08:56","title":"Hőség Kanadában: Szinte teljesen leégett egy falu a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147816e0-e608-4de1-b055-908dd697258e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Viharvert sorsú házat kaptak ajándékba a keleti keresztény egyházak a kormánytól. 