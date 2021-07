Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"gazdasag","description":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek. A szakértők szerint elértünk arra a pontra, ahol már elsősorban az alkalmazkodás a feladatunk, valamint az, hogy elengedjük megszokott növényeinket a túlélés érdekében. ","shortLead":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek...","id":"20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d6f124-121d-42e3-876f-8355b236b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_ivoviz_ontozes_klimavaltozas","timestamp":"2021. július. 05. 14:36","title":"Hozzá kell szoknunk: Magyarországon is beköszönt a vízkorlátozások korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli létesítményeket. ","shortLead":"A robbanás egy gázmező közelében történt, de az azeri állami olajvállalat szerint az incidens nem érintette a közeli...","id":"20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909be901-a637-44b6-b9d4-679c62d4bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23660222-933e-4df3-b58f-ed9521274ef9","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_iszapvulkan_robbanas_kaszpi_tenger","timestamp":"2021. július. 05. 05:25","title":"Iszapvulkán okozhatott hatalmas robbanást a Kaszpi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont, és egy őrült elektromos terepjáróval ugrattunk is egy nagyot.","shortLead":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont...","id":"20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f75e-be27-4cc7-9dc4-363e40328241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","timestamp":"2021. július. 06. 06:41","title":"Csigavér helyett bikavér: a VW spanyol játszóterén izgalmas Cuprákkal száguldottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","shortLead":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","id":"20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafa13fc-4a6a-4e08-8cec-2704ed134b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 04. 20:05","title":"Évente 362 milliárd forint a depresszió anyagi terhe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.","shortLead":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos...","id":"20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ffe07-26c0-4160-bafc-ee3aaf2f41ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","timestamp":"2021. július. 06. 14:06","title":"3000 méter mélyen lehet egy különös hajóroncs, tudósok egy csoportja felkutatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti parancsnokság szerint ígéretes a készítmény.","shortLead":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti...","id":"20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e066bbb3-e229-447c-8797-7ab90451406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","timestamp":"2021. július. 05. 09:40","title":"„Öregedésgátló” tablettával fognak kísérletezni az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac08f5cd-9600-42e2-86c0-76b59ceba5db","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_van_egy_hulladektelepen_Ceglednel","timestamp":"2021. július. 04. 20:43","title":"Tűz van egy hulladéktelepen Ceglédnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]