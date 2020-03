Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","shortLead":"Egy beteg esetében egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.\r

\r

","id":"20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d118fbc4-d848-4940-8069-4fdb897d7986","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_12_brit_allampolgart_fertozott_meg_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:45","title":"Terjed a koronavírus a briteknél, újabb 12 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","shortLead":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","id":"20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715e57a-71b1-4c92-b81c-721fd1958ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 20:44","title":"Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","shortLead":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","id":"20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952476e3-a830-4ae7-8bf3-54546ff03261","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","timestamp":"2020. március. 02. 06:41","title":"100 km/h-ra csökkentik a legnagyobb megengedett sebességet Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak, mert a szerb ortodox hívek szerint a jogszabály az ortodox egyház ellen irányul.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak...","id":"20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b94c-6397-47e5-92c1-2187dfae9dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 18:20","title":"Ezrek tüntetnek Montenegróban az egyházügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4557a030-0e55-4f5b-ae32-ef240d6a50c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hová lesz a világ, ha már a „folyékony kenyeret” is mesterséges intelligencia főzi? A brit IntelligentX alapítói szerint viszont ez a legjobb dolog, ami a sörisszákkal történhetett.","shortLead":"Hová lesz a világ, ha már a „folyékony kenyeret” is mesterséges intelligencia főzi? A brit IntelligentX alapítói...","id":"202009_gepmuves_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4557a030-0e55-4f5b-ae32-ef240d6a50c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7185ff99-ce08-4ab6-a2a2-f2563f94d88a","keywords":null,"link":"/360/202009_gepmuves_sor","timestamp":"2020. március. 01. 16:30","title":"Angolok, akik mesterséges intelligencia segítségével finomítják söreiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be a filmjeit, hogy mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. ","shortLead":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be...","id":"202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7a7a87-db85-46a5-885c-757b9544d424","keywords":null,"link":"/360/202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","timestamp":"2020. február. 29. 12:00","title":"Rimini és Róma verseng a halhatatlan zseniért, akit az egész világ csodál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]