Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília, a nyílt utcán lőtték fejbe az egyik legismertebb holland bűnügyi újságírót. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília, a nyílt utcán lőtték fejbe az egyik legismertebb holland bűnügyi...","id":"20210707_Radar360_Marad_az_extrem_meleg_Izraelben_terjed_a_delta_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819c1a96-f280-4b55-9446-93e9babf64b0","keywords":null,"link":"/360/20210707_Radar360_Marad_az_extrem_meleg_Izraelben_terjed_a_delta_varians","timestamp":"2021. július. 07. 07:54","title":"Radar360: Marad az extrém meleg, Izraelben terjed a delta variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti parancsnokság szerint ígéretes a készítmény.","shortLead":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti...","id":"20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e066bbb3-e229-447c-8797-7ab90451406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","timestamp":"2021. július. 05. 09:40","title":"„Öregedésgátló” tablettával fognak kísérletezni az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészítették az első magyar hangyanév-katalógust az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának (ELKH ÖK) kutatói, ezzel immár a 126 magyarországi hangyafaj mindegyikének lett magyar elnevezése.","shortLead":"Elkészítették az első magyar hangyanév-katalógust az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának (ELKH...","id":"20210707_elso_magyar_hangyanev_katalogus_elkh_ok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc8eec-df4b-4a91-8ef1-f9af2344e872","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_elso_magyar_hangyanev_katalogus_elkh_ok","timestamp":"2021. július. 07. 07:03","title":"Zsellér, szultán, betyár és vitéz – elkészült az első magyar hangyanév-katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","shortLead":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","id":"20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c85bd8-9033-42d1-b3be-a2567cea7cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","timestamp":"2021. július. 07. 07:21","title":"Sportkombi: 320 lóerővel és drift móddal itt a VW Golf R Variant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","shortLead":"Nem csak az ügyfeleknek, hanem a bankoknak is üzent a jegybank szóvivője.","id":"20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a013d6ac-46a4-49c8-b91a-b716a34a1533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022197ad-f6fc-45e3-9a1a-7290408c62c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_MNB_bankok_elotorlesztes_hitelmoratorium","timestamp":"2021. július. 06. 10:47","title":"Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt pincér-fronton. Kiderül az is, hogyan oldotta meg a nyelvi nehézségeket a tömegközlekedésen Hadházi László Izraelben és Kovács András Péter Egyiptomban. ","shortLead":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt...","id":"20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cd6c3-b0a7-4a18-86d8-07fa22651681","keywords":null,"link":"/360/20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. július. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Terminátorok ellenőrzik majd a védettségi igazolvány QR-kódját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]