[{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő tömegbe egy ámokfutó. ","shortLead":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő...","id":"20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"286cb55d-0ee4-496e-a232-476d44819772","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","timestamp":"2025. január. 02. 16:59","title":"Playstationre cserélhették fegyvereiket egy templom parkolójában a New Orleans-iak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az aszteroidák követése a Naprendszerben azért is nehéz, mert a gravitáció miatt a fény elhajlik, így nem pontosan ott vannak az objektumok, ahol látni őket. Spanyol kutatók munkájának köszönhetően azonban ez most megváltozott.","shortLead":"Az aszteroidák követése a Naprendszerben azért is nehéz, mert a gravitáció miatt a fény elhajlik, így nem pontosan ott...","id":"20250102_aszteroida-fold-feny-gravitacio-matematika-egyenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"fe861ffb-3516-4776-b16f-407ada7bc087","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_aszteroida-fold-feny-gravitacio-matematika-egyenlet","timestamp":"2025. január. 02. 18:03","title":"Newton és Einstein is dolgozott rajta, de most megszületett az új egyenlet, ami segíthet megvédeni a Földet az aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket Újpesttől-Csepelig, Budafoktól-Kispestig. Ezeket a városrészeket Budapest aranytartalékának nevezte, majd Esterházy Pétert, Bächer Ivánt, és Ferenc pápát is idézve beszélt az együttélés fontosságáról","shortLead":"Arra emlékezett újévi köszöntőjében a főpolgármester, hogy 75 éve csatolták Budapesthez a környező településeket...","id":"20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b67ad4e-2cbc-4bab-8364-87614dfce22a.jpg","index":0,"item":"a387b6c3-f20b-4b7f-8ab9-cb845fc56846","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_karacsony-gergely-fopolgarmester-ujevi-koszontoje-75-eves-nagy-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 13:16","title":"Esterházyt idézve, Újpestről kívánt boldog új évet Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded3710-d27a-4d17-8095-4bd0a620e0ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Februártól teszi elérhetővé a Honor a hazai piacon a Magic7-sorozat középkategóriás tagját, a Honor Magic7 Lite-ot.","shortLead":"Februártól teszi elérhetővé a Honor a hazai piacon a Magic7-sorozat középkategóriás tagját, a Honor Magic7 Lite-ot.","id":"20250102_honor-magic7-lite-okoselefon-specifikacio-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ded3710-d27a-4d17-8095-4bd0a620e0ff.jpg","index":0,"item":"4ddce81e-49ff-46e9-9a31-1e94ddc05c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_honor-magic7-lite-okoselefon-specifikacio-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 02. 16:03","title":"6600 mAh lett, maradhat? Hatalmas akkumulátorral debütált a Honor középkategóriás mobilja, a Magic7 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","shortLead":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","id":"20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f.jpg","index":0,"item":"aa56586c-254c-4454-b02f-df6196f31e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","timestamp":"2025. január. 02. 20:18","title":"Lebombáztak egy menedéksátrat a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","shortLead":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","id":"20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2.jpg","index":0,"item":"efdb5155-328e-48af-8fce-5fae5f83a69e","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 18:38","title":"Azonosították a New Orleans-i tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki. Nem mellesleg: 1000 feltöltés és lemerítés után majdnem 20 százalékkal nagyobb marad a kapacitása, mint a mostani akkumulátoroké.","shortLead":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki...","id":"20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c.jpg","index":0,"item":"e253553e-bb79-4b55-9c24-cf814473b9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","timestamp":"2025. január. 02. 11:03","title":"Újfajta akkumulátor kerülhet a mobiljába, tovább bírja, és kevésbé lesz tűzveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]