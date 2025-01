Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne, csakhogy a videón, amire ezt alapozza, szó sem volt erről.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne...","id":"20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"5314824b-7867-4b26-8a00-33db8b32c2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","timestamp":"2025. január. 11. 20:02","title":"Elon Musk egy álhírrel és egy fideszes EP-képviselő postjával támadja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de az eredetéről még mindig folyik a politikai töltetű vita, miközben új vírus ijesztget Kínából.","shortLead":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de...","id":"20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9.jpg","index":0,"item":"4a17957a-98f4-4c3b-888e-c710c2ffb657","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","timestamp":"2025. január. 11. 15:30","title":"Már kopogtat egy új vírus Kínából, de még a Covid eredetét sem ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért jelentkezett be, Elon Musk pedig az európai politikában kavar, miközben kétéves mélypontjára került a forint. Ez a HVG heti összefoglalója.","shortLead":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért...","id":"20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"7875c012-6799-467b-89bb-3a5472b4bfb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","timestamp":"2025. január. 12. 07:00","title":"És akkor Rogán Antal is mehet ájurvédázni Indiába, ha már az amerikai nyaralást bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","shortLead":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","id":"20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"64c7d1ca-bdb8-4c95-a10d-4284d13d299c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","timestamp":"2025. január. 13. 06:53","title":"Dél-koreai hírszerszés: Az Ukrajnában harcoló észak-koreai csapatok vesztesége elérte a háromezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tengerpartra is kiterjesztették a Skóciában eltűnt magyar testvérek keresését.","shortLead":"A tengerpartra is kiterjesztették a Skóciában eltűnt magyar testvérek keresését.","id":"20250111_skocia-eltunt-magyarok-kereses-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"4d1300e5-a28f-4da6-846c-826677274187","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_skocia-eltunt-magyarok-kereses-rendorseg","timestamp":"2025. január. 11. 19:20","title":"Nem találták meg a Skóciában eltűnt magyar testvéreket, egyre több helyen keresik őket tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta szegényebb részein már most sokan azt érzik, hogy a hatóságok, az állam és a biztosítók is teljesen elhanyagolják őket.","shortLead":"Arra mindenki odafigyel, amikor gazdagok és hírességek házai pusztulnak el, de Kalifornia katasztrófa sújtotta...","id":"20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"ff5b1f5d-d035-4ca9-9fee-bcb875704b53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kalifornia-tuz-szegenyek-altadena-biztosito-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 11. 21:42","title":"A kaliforniai tűz szegényebb áldozatai attól félnek, csak a gazdagokat fogják menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]