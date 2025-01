Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a fővárosi bizottsági ülésen a pártok nem tudtak megegyezni a cégvezetői pályázatokról, a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd együtt szavazta le a javaslatot.","shortLead":"Kedden a fővárosi bizottsági ülésen a pártok nem tudtak megegyezni a cégvezetői pályázatokról, a Fidesz, a DK, az MSZP...","id":"20250128_Magyar-Peter-A-Tisza-nem-asszisztal-a-budapesti-mutyikhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"5b74999a-18ce-4b18-87c7-602eab0b61ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Magyar-Peter-A-Tisza-nem-asszisztal-a-budapesti-mutyikhoz","timestamp":"2025. január. 28. 20:24","title":"Magyar Péter: A Tisza szerdán erős jelzést küld a hatalmi elit tagjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési kötvényekkel és aranyvízumokkal” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki azt is belengette, hogy az utcára viszi a magyarokat, ha a kormány nem mond le rákosrendezői beruházásról.","shortLead":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési...","id":"20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"00e87547-0133-4250-ba29-e8994c8e2448","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","timestamp":"2025. január. 28. 10:09","title":"Magyar Péter: A Maxi-Dubaj így nem fog felépülni, ezt vehetik ígéretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7.jpg","index":0,"item":"0f93515c-4b7d-49d9-bcec-9c4a9a58aff1","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","timestamp":"2025. január. 28. 15:52","title":"Baseballütővel vertek össze egyetemistákat Újvidéken a szerb kormánypárt irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","shortLead":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","id":"20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c.jpg","index":0,"item":"adb6090f-507b-4b00-97c1-a3c67b34fa63","keywords":null,"link":"/sport/20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","timestamp":"2025. január. 28. 09:47","title":"Neymarral szerződést bontott a szaúdi al-Hilal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a12b40e-0ccc-4b30-8aa0-2b3863beef2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maya Kadosh korábban Indiában és az Egyesült Államokban látott el külszolgálatot.","shortLead":"Maya Kadosh korábban Indiában és az Egyesült Államokban látott el külszolgálatot.","id":"20250127_izrael-nagykovet-kinevezes-maya-kadosh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a12b40e-0ccc-4b30-8aa0-2b3863beef2d.jpg","index":0,"item":"01571b54-079f-4a9d-ac4f-785b6d8f44d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_izrael-nagykovet-kinevezes-maya-kadosh","timestamp":"2025. január. 27. 13:37","title":"Új izraeli nagykövet jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","shortLead":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","id":"20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc.jpg","index":0,"item":"f5d6c5be-1a87-4ca0-a9e3-99fd1f1b3feb","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","timestamp":"2025. január. 28. 10:00","title":"A$AP Rocky, Post Malone és Shawn Mendes is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán Viktor decemberi határozatának következtében azonban elveszni tűnik a remény, hogy valaha is beválthassák az állammal szembeni követeléseiket az 1939 és 1990 közötti önkényuralmi rendszerek kárvallottjai.","shortLead":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán...","id":"20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017.jpg","index":0,"item":"3806be8f-b178-4cb9-879e-551962f2d6c4","keywords":null,"link":"/360/20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","timestamp":"2025. január. 28. 10:02","title":"Búcsú a kárpótlási jegyektől: egy kormányhatározat miatt nem kap érte semmit, akinek még van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]