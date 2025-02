Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d6ffc39-996c-484e-ba88-35b14b324025","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkönnyítheti az egyes egységek közötti kommunikációt az a Holdra tervezett 4G-berendezés, amit a Nokia és a NASA közösen fejlesztett, és napokon belül útnak indulhat.","shortLead":"Megkönnyítheti az egyes egységek közötti kommunikációt az a Holdra tervezett 4G-berendezés, amit a Nokia és a NASA...","id":"20250219_intuitive-machines-nasa-hold-4g-nokia-mobilhalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d6ffc39-996c-484e-ba88-35b14b324025.jpg","index":0,"item":"35e54484-beea-4ac1-ad39-637b81fc3c50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_intuitive-machines-nasa-hold-4g-nokia-mobilhalozat","timestamp":"2025. február. 19. 17:03","title":"A Békéscsaba–Budapest vasútvonalon még billeg a dolog, de napokon belül a Holdon már lesz 4G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","shortLead":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","id":"20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"a45e0094-9ad5-4833-ab1a-372ff16e4397","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","timestamp":"2025. február. 19. 17:54","title":"Ötven évvel az eset után vádoltak meg egy nőt azzal, hogy halálra forrázott egy ötéves gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1414d83-cf31-4da4-97a3-3daf40b4272b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul a kínai verzió nagyobb is. ","shortLead":"Ráadásul a kínai verzió nagyobb is. ","id":"20250218_Otmillio-forinttal-is-olcsobb-a-kinaiaknak-egy-uj-BMW-X3-mint-a-nemeteknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1414d83-cf31-4da4-97a3-3daf40b4272b.jpg","index":0,"item":"bce13953-27fb-436a-b961-f7df10df33ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Otmillio-forinttal-is-olcsobb-a-kinaiaknak-egy-uj-BMW-X3-mint-a-nemeteknek","timestamp":"2025. február. 18. 10:08","title":"Harmadával olcsóbb a kínaiaknak egy új BMW X3, mint a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással a „legvékonyabb” jelző elnyerése érdekében. Az Oppo holnap mutatja be újdonságát, a Honor pedig tavasszal rukkolna ki telefonjával, bár elképzelhető, hogy az Oppo bemutatója korábbi megjelenésre sarkallja.","shortLead":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással...","id":"20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7.jpg","index":0,"item":"bfc6e281-73b9-4c19-ac6e-6f1b255686dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","timestamp":"2025. február. 19. 10:03","title":"Holnap fordulhat a harci helyzet: kié lesz a legvékonyabb hajtható okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","shortLead":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","id":"20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f.jpg","index":0,"item":"88d433fc-d10f-4d48-8761-a0989dcf6d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","timestamp":"2025. február. 18. 13:13","title":"Hiába állt a busz a zebránál, a mellette érkező autó fékezés nélkül elcsapta a fiatal lányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar kormányzat tagjai sem engedtek meg maguknak, legalábbis eddig. ","shortLead":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar...","id":"20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"81da3251-cf11-4a04-8377-6c3ace062a4b","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 08:54","title":"„Nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna” – Trump már arról beszél, hogy az ukránok kezdték a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","shortLead":"Az egyházfő negyedik kórházban töltött éjszakája nyugodtan telt – közölte a Vatikán.","id":"20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"b87a7093-f8dd-430f-8763-834790c0375f","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Lemondtak-Ferenc-papa-hetvegi-programjait","timestamp":"2025. február. 18. 13:32","title":"Már Ferenc pápa hétvégi programjait is lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]