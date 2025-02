Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát a Financial Times szerzője.","shortLead":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát...","id":"20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba.jpg","index":0,"item":"1ca6e4ee-2654-435d-849b-a0f11c97fac2","keywords":null,"link":"/360/20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Gideon Rachman: Amerika immár ellenség, amely fenyegeti a demokráciát Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5195a01-4bc8-468f-9975-9e025c0682ce","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Késeket és az Iszlám Állam propagandaanyagait találták meg annál a fiúnál, aki a gyanú szerint a Westbahnhofon készült merényletre.","shortLead":"Késeket és az Iszlám Állam propagandaanyagait találták meg annál a fiúnál, aki a gyanú szerint a Westbahnhofon készült...","id":"20250219_14-eves-fiu-terrorcselekmeny-becs-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5195a01-4bc8-468f-9975-9e025c0682ce.jpg","index":0,"item":"479c02f9-b608-4c5c-8573-e09cdf6a4c98","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_14-eves-fiu-terrorcselekmeny-becs-palyaudvar","timestamp":"2025. február. 19. 16:29","title":"Egy 14 éves fiú tervezett terrorcselekményt Bécs egyik pályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re így is átlagosan mintegy 10 ezer forinttal emelkednek a lakásbiztosítási díjak – a márciusi kampányban viszont mi spórolhatunk tízezreket, de idén sem érdemes kizárólag az ár alapján döntenünk.","shortLead":"A várakozások szerint 100 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók a lakásbiztosítási piacon tavaly, de 2025-re...","id":"20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"a3778a96-ecf7-4faf-b15d-062ebf45e5a1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_lakasbiztositasi-kampany-netrisk-sajtotajekoztato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:37","title":"Taroltak a biztosítók tavaly a lakáspiacon, de így is tízezrekkel emelkedhetnek a díjak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5d38d7-fe80-48a2-bfa3-e2f5012ecdfa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A katonák elmagyarázták a sofőrnek, hogy ha bombát talál, akkor ahhoz nem szabad hozzányúlni.","shortLead":"A katonák elmagyarázták a sofőrnek, hogy ha bombát talál, akkor ahhoz nem szabad hozzányúlni.","id":"20250219_teherauto-rozsdas-bomba-tuzszeresz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b5d38d7-fe80-48a2-bfa3-e2f5012ecdfa.jpg","index":0,"item":"46581de8-a927-45f3-823d-c7df31ed345c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_teherauto-rozsdas-bomba-tuzszeresz","timestamp":"2025. február. 19. 14:49","title":"Teherautó-platón vittek be egy rozsdás bombát a tűzszerészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában az elmúlt hetekben. Kivéve persze, ha igaza van annak a néhány kritikusabb hangnak, melyek szerint mindössze egy marketingfogásról van szó. ","shortLead":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában...","id":"20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb.jpg","index":0,"item":"b4570907-b1cf-4998-bad3-b506ed6a9f72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","timestamp":"2025. február. 20. 06:01","title":"Összehozták rajongóik az influenszereket, akikért még a YouTube is izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","id":"20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"fc98dd66-4feb-4dbc-8369-c51df9587dee","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","timestamp":"2025. február. 19. 20:43","title":"A Mol kész megduplázni a Szerbiába szállított üzemanyag mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja, a céget pedig megveszi a HP. De nem azért, hogy újabb hasonló eszközt adjon ki.","shortLead":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja...","id":"20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da.jpg","index":0,"item":"95ce5aa0-f8dd-47b9-aaa0-b7dba67523f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","timestamp":"2025. február. 19. 09:15","title":"Kész, vége: megbukott a készülék, amely azt ígérte, leváltja az okostelefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]