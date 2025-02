Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c49da7-480c-4915-bb82-4398edeecb29","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb hasonlóan hatalmas eszmei és forintosítható értékű elképesztő sportkocsival találkozunk. Mutatjuk, mit láttunk Párizsban.","shortLead":"Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb...","id":"20250216_ferrari-sportkocsik-veteranautok-retromobile-kepek-galeria-f40","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79c49da7-480c-4915-bb82-4398edeecb29.jpg","index":0,"item":"f4fd880d-c024-469c-8ced-ff0979f8ad15","keywords":null,"link":"/cegauto/20250216_ferrari-sportkocsik-veteranautok-retromobile-kepek-galeria-f40","timestamp":"2025. február. 16. 07:21","title":"Ott jártunk, ahol térdig lehet gázolni az F40-esekben és más milliárd forintos Ferrarikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","shortLead":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","id":"20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"9c645b95-b0ac-4b33-8211-aa32f2ec77aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. február. 15. 20:03","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020d13d-554c-4801-97be-faa6895609ef","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) fejlesztője hivatalosan is visszautasította helyi idő szerint pénteken az Elon Musk milliárdos vezette vállalatcsoport 97,4 milliárd dolláros (mintegy 37,4 ezermilliárd forint) vételi ajánlatát.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligencia (MI) fejlesztője hivatalosan is visszautasította helyi idő szerint pénteken az Elon...","id":"20250215_Az-OpenAI-nem-elado-hivatalosan-kikosaraztak-Elon-Muskot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2020d13d-554c-4801-97be-faa6895609ef.jpg","index":0,"item":"9dc4f135-4c83-4ab7-b737-02293710613e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_Az-OpenAI-nem-elado-hivatalosan-kikosaraztak-Elon-Muskot","timestamp":"2025. február. 15. 08:43","title":"„Az OpenAI nem eladó” – hivatalosan kikosarazták Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c2e37a-8b32-43b5-b0de-908daed6d4e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök ismét leült Tucker Carlsonnal beszélgetni, ezúttal Dubajban, ahol a Donald Trump megválasztása utáni világ kihívásait és lehetőségeit vették át. Orbán nem győzte hangsúlyozni, hogy az amerikai elnök máris megváltoztatta a nyugati politikai gondolkodást. A miniszterelnök szerint Donald Trump nagy feladata rávenni az oroszokat arra, hogy állítsák le a háborút úgy, és közben úgy érezhetik, hogy ők győztek.","shortLead":"A magyar miniszterelnök ismét leült Tucker Carlsonnal beszélgetni, ezúttal Dubajban, ahol a Donald Trump megválasztása...","id":"20250215_orban-viktor-tucker-carlson-donald-trump-eu-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36c2e37a-8b32-43b5-b0de-908daed6d4e7.jpg","index":0,"item":"55e71bcb-e915-43f0-be41-6b32602ca010","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_orban-viktor-tucker-carlson-donald-trump-eu-dubaj","timestamp":"2025. február. 15. 09:04","title":"Orbán Viktor: Abszurd, hogy szerintük „én egy fasiszta vagyok, egy középkori, feudális, keresztény-radikális” ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij. Vlagyimir Putyin Oroszországában jelenleg is mintegy 1500 politikai foglyot tartanak fogva, már egy háborúellenes közösségi posztért is éveket lehet kapni.","shortLead":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd.jpg","index":0,"item":"527a1b39-92f5-4444-9020-807f08dafcc0","keywords":null,"link":"/360/20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","timestamp":"2025. február. 16. 15:30","title":"Besúgók és provokátorok – így telnek meg az orosz börtönök politikai foglyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik, az mehet a kínaiakhoz – így foglalható össze J.D. Vance amerikai alelnök keddi beszéde az iparág jövőjét taglaló párizsi csúcstalálkozón. Sokaknak nem vált még világossá, de ha az EU aláveti magát az Egyesült Államok akaratának, az alapjaiban rengetheti meg az európai jog keretrendszereit. Vélemény.","shortLead":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik...","id":"20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d.jpg","index":0,"item":"3f8fbf50-a57c-47a5-bbcd-1248c172ec9f","keywords":null,"link":"/360/20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Az USA ultimátumot adott Európának a mesterséges intelligencia ügyében, és ennek óriási veszélyei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]