Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket végeztek volna, de állítólag is megcsinálják az összes munkát.","shortLead":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket...","id":"20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6.jpg","index":0,"item":"6674756f-8092-4601-81b4-2b4595684ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","timestamp":"2025. február. 21. 13:44","title":"Beütöttek a szankciók, felszámolja magyar leányát a paksi bővítés egyik orosz résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","shortLead":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","id":"20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da.jpg","index":0,"item":"3b8d381a-e313-4af5-b83a-a4c2a1a864c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 20. 07:35","title":"Ezernél is kevesebb diák űzi, de a Belügyminisztérium szerint népszerű az iskolai sportlövészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4fe74b-ec70-4b1e-a9b1-61e456edf898","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"A kormánymédia a napokban azzal kezdte el támadni Puzsér Róbertet, hogy relativizálja a pedofíliát, ezt egy hat évvel ezelőtti beszélgetés alapján állítják, amelyben a publicista arról beszélt, hogy a pedofil hajlam és a tényleges pedofil bűntett nem ugyanaz. Magyar Péter az ügyre reagálva azonnal visszamondta a publicistával tervezett műsorát, ami óta viszont már őt is a pedofília relativizálásával vádolják a kormányközeli véleményvezérek és Menczer Tamás.","shortLead":"A kormánymédia a napokban azzal kezdte el támadni Puzsér Róbertet, hogy relativizálja a pedofíliát, ezt egy hat évvel...","id":"20250221_Menczer-Tamas-es-Hadhazy-Akos-is-megszolalt-Puzser-pedofilia-relativizalasanak-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4fe74b-ec70-4b1e-a9b1-61e456edf898.jpg","index":0,"item":"fb59032d-91a1-40a3-ba1b-9b1381f9f8d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Menczer-Tamas-es-Hadhazy-Akos-is-megszolalt-Puzser-pedofilia-relativizalasanak-ugyeben","timestamp":"2025. február. 21. 17:10","title":"Puzsér hat évvel ezelőtti mondataiért már Magyar Pétert támadja Menczer és a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. február. 21. 11:30","title":"Új Ford Capri: Európa Mustangja most is a jövőbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt. Mutatjuk, mit lehet tenni a Windows gyorsítása érdekében.","shortLead":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt...","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb.jpg","index":0,"item":"e7f0b893-0872-454c-8711-e14af302178b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03","title":"Lassan indul el a windowsos gépe? Íme három módszer, amikkel felgyorsíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","shortLead":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","id":"20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552.jpg","index":0,"item":"652311ed-bcb3-48e8-ba9d-c5b787bf04c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","timestamp":"2025. február. 20. 09:21","title":"Nagy Márton: Jön a pénzeső, mindenki legyen körültekintő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","shortLead":"Raducanuval nem először fordult elő ilyesmi, 2022-ben például egy brit férfit ítéltek el a zaklatásáért. ","id":"20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1543b32-13d7-4c0e-8768-6f33b32aa62b.jpg","index":0,"item":"47896751-a750-4bdd-9e22-bc8c0db33426","keywords":null,"link":"/elet/20250221_raducanu-zaklato-orizetbevetel","timestamp":"2025. február. 21. 10:41","title":"Őrizetbe vették Emma Raducanu zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]