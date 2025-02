Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget vár Jackl Vivientől, és azt, hogy kitolja a saját határait.","shortLead":"Az edző, aki mindeddig igazán nagy eredményeket csak a (volt) feleségével közös munka során ért el, elkötelezettséget...","id":"20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b033b4-4b6b-4998-8d05-b0d3a6776d83.jpg","index":0,"item":"5bf34499-a4e1-446f-a946-cc9c7379052e","keywords":null,"link":"/sport/20250219_shane-tusup-jackl-vivien-honved-uszas-edzo-duna-arena-hosszu-katinka-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 15:35","title":"Shane Tusup felvázolta terveit a magyar úszás nagy ígéretével, Hosszú Katinkával is összeakadhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","shortLead":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","id":"20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"a45e0094-9ad5-4833-ab1a-372ff16e4397","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","timestamp":"2025. február. 19. 17:54","title":"Ötven évvel az eset után vádoltak meg egy nőt azzal, hogy halálra forrázott egy ötéves gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1982024-1f9a-4541-b8bf-0b65e7c754e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A harsány stílusáról ismert Mansory most is kitett magáért. ","shortLead":"A harsány stílusáról ismert Mansory most is kitett magáért. ","id":"20250219_Steph-Curry-tuningolt-Ford-GT-Mansory","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1982024-1f9a-4541-b8bf-0b65e7c754e8.jpg","index":0,"item":"43e06171-18c5-4401-888c-cb9f0fcd80e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Steph-Curry-tuningolt-Ford-GT-Mansory","timestamp":"2025. február. 19. 20:20","title":"Az NBA triplakirálya Steph Curry, teljesen egyedi tuningolt Ford GT-vel lepte meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion felborult az úttesten.","shortLead":"Egy kamion felborult az úttesten.","id":"20250219_baleset-m1-sztrada-lezaras-obarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"627d3ddb-43ac-484f-850c-69fdac5b478f","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_baleset-m1-sztrada-lezaras-obarok","timestamp":"2025. február. 19. 20:28","title":"Baleset miatt zárták le az M1-es sztrádát Óbaroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti nyilvánosságát is elveszítette, valamint havi több tízmilliós költségvetési támogatástól is elesik. ","shortLead":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti...","id":"20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a.jpg","index":0,"item":"113d8ae6-a1a2-4d0f-95cd-f7b6b2bc5bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:39","title":"Megszűnt az LMP-frakció, Csárdi után szerdára a többiek is átültek a függetlenek közé, tízmilliókat veszít a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","shortLead":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","id":"20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902.jpg","index":0,"item":"987c6736-4c42-426a-840d-b18843453b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","timestamp":"2025. február. 21. 06:13","title":"Az amerikaiak már pánikolnak a tojásár miatt, a magyarok még nem tartanak ott, mint az árstop idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]