[{"available":true,"c_guid":"3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","shortLead":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","id":"20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551.jpg","index":0,"item":"7a25ff83-a889-47f9-b39e-3810101e813c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","timestamp":"2025. március. 03. 11:50","title":"Lecsaptak az Elon Musk-utálatra: kedvezményt kínál ez a kínai márka, ha valaki lecseréli a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15699dc4-5197-420b-8f8c-56931cc7ead9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lázár szerint világszínvonalú lesz a Közlekedési Múzeum, Vitézy erre úgy reagált, hogy a helyszín egy kamionpihenőnek talán alkalmas lenne, országos múzeumnak biztosan nem.","shortLead":"Lázár szerint világszínvonalú lesz a Közlekedési Múzeum, Vitézy erre úgy reagált, hogy a helyszín egy kamionpihenőnek...","id":"20250302_vitezy-david-lazar-janos-kozlekedesi-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15699dc4-5197-420b-8f8c-56931cc7ead9.jpg","index":0,"item":"08b1d52f-94e2-4587-94a4-05a313d03a1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250302_vitezy-david-lazar-janos-kozlekedesi-muzeum","timestamp":"2025. március. 02. 15:54","title":"Vitézy: Ha a hozzá nem értés fájna, Lázár János megállás nélkül ordítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b3b199-5a24-422d-90dd-7c4837864334","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A haifai támadásban négy másik ember megsebesült.","shortLead":"A haifai támadásban négy másik ember megsebesült.","id":"20250303_izrael-haifa-terrortamadas-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b3b199-5a24-422d-90dd-7c4837864334.jpg","index":0,"item":"c81abff7-ad69-4ee0-9d93-2c00c163dda1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_izrael-haifa-terrortamadas-keseles","timestamp":"2025. március. 03. 11:53","title":"Késes terrorista ölt meg egy embert Izrael északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte “brutális” törvények. ","shortLead":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte...","id":"20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"203b0e0b-d6fe-4f83-8a1a-7e6365a99d20","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 22:23","title":"Kocsis Máté: Iszonyatosan fájdalmas, brutális jogszabályok jönnek, készüljön fel mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész, de amikor ezt szóvá tették, még üvöltözött is kicsit.","shortLead":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész...","id":"20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92.jpg","index":0,"item":"81fc8b31-73b0-4005-a0c3-e6f8b1b20463","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","timestamp":"2025. március. 03. 11:28","title":"A legfurább Oscar-közjátékot a kapucnis pulcsiban megjelent Adam Sandler adta elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA továbbra is a szövetségesük. Keir Starmer négy fontos döntésről számolt be, Ursula von der Leyen pedig Európa újrafelfegyverzésének tervével fog az Európai Tanács következő ülésére érkezni.","shortLead":"Donald Trump külpolitikai ámokfutása összehozta az európai vezetőket, de a résztvevők szerint nincs szakadás, az USA...","id":"20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"e420d72c-b10f-4855-9cc4-0dfa18786605","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_von-der-neyen-starmer-rutte-ukrajna-london-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 20:33","title":"Von der Leyen: Sürgősen újra kell fegyverezni Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b.jpg","index":0,"item":"148800e3-096b-4b5b-9ebd-6c7fa5a50252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","timestamp":"2025. március. 02. 12:00","title":"Ez történt: Sikerült megcsinálni, 1500 helyett 12 000 töltést is bír az újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Megint valami olyan spirálba hergelte bele magát Orbán Viktor, amiből lehetetlen kitörni, nem mintha lenne ilyen szándéka. Az elmúlt napok világpolitikai fejleményei és a várhatóan felgyorsuló események centrifugális ereje arra a külső ívre szorítja a magyar “diplomáciát”, ahonnan már a bekiabálások sem hallatszanak.","shortLead":"Megint valami olyan spirálba hergelte bele magát Orbán Viktor, amiből lehetetlen kitörni, nem mintha lenne ilyen...","id":"20250304_unios_politika_orban-viktor_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"b4533176-2f6d-48dd-abc1-09764a26b62f","keywords":null,"link":"/360/20250304_unios_politika_orban-viktor_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 04. 07:00","title":"Orbán Viktor két csúcs között, a pad alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]