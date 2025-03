Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara politikai bábok gyülekezete. ","shortLead":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara...","id":"20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9.jpg","index":0,"item":"084185b1-862e-4cf7-bf9d-41838fef504f","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","timestamp":"2025. március. 08. 12:25","title":"A kormány azzal vádolja az orvostüntetés szervezőit, hogy az ellenzéknek kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","shortLead":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","id":"20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7.jpg","index":0,"item":"63eda339-0d57-4f0d-bb6d-7df9909f53b2","keywords":null,"link":"/elet/20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","timestamp":"2025. március. 08. 13:53","title":"A Sziget befogadja a Pride-ot, ha nem tarthatják meg ott, ahol szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek, amely szerint a településeknek a Magyar Államkincstárnál kell majd tartaniuk a pénzük nagy részét. A bankok 900-1000 milliárd forintnyi bankbetétet veszíthetnek el, emiatt viszont az önkormányzatoknak is drágulhat a bankolás. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint alkotmányellenes lehet az intézkedés, ami ráadásul akadályozná a napi munkát is. ","shortLead":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek...","id":"20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c.jpg","index":0,"item":"f588c019-b41b-46fc-8418-2a716834da39","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 05:30","title":"Drágább számlavezetést, a bankoknak ezermilliárdnyi betétkiesést és az önkormányzati munka akadozását okozhatja a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok biztosítása – érthetően – aggodalmakat váltott ki a felhasználókból. A felháborodás oly nagy volt, hogy a Mozillának változtatnia kellett elképzelésein.","shortLead":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok...","id":"20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"5cf9e5a2-9b53-4606-818a-3083b849cdbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","timestamp":"2025. március. 08. 14:03","title":"Addig változtatta az ÁSZF-et a Mozilla, hogy most már magyarázkodnia kell, mi is történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos üzletember Soros Györgyöt is emlegette és megkérdőjelezte Románia demokratikusságát, miután elutasították Călin Georgescu elnökjelöltségét.","shortLead":"A milliárdos üzletember Soros Györgyöt is emlegette és megkérdőjelezte Románia demokratikusságát, miután elutasították...","id":"20250309_Elon-Musk-nehezen-viseli-calin-georgescu-elnokjelolt-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"31d85ac0-fb3c-4327-8347-b7b161df5ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Elon-Musk-nehezen-viseli-calin-georgescu-elnokjelolt-x","timestamp":"2025. március. 09. 22:03","title":"„Újra Soros” – Elon Musk kiakadt, hogy ejtették a román szélsőjobbos jelöltet: egy óra alatt háromszor is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]