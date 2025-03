Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található. Egy most a jelek szerint átkerül, de még így is van bőven.","shortLead":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található...","id":"20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218.jpg","index":0,"item":"7252e3d6-c2b8-49a3-9861-da591e7d4cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","timestamp":"2025. március. 19. 15:03","title":"Újabb szöget ver a Vezérlőpult koporsójába a Microsoft, de még marad a Gépház-káosz a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","shortLead":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","id":"20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774.jpg","index":0,"item":"d398dd88-3b15-4f00-ac3f-fb10f4c042ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","timestamp":"2025. március. 20. 15:59","title":"Azt mondta, bulizni mennek Ausztriába, de prostitúcióra kényszerítette a 16 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","shortLead":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","id":"20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414.jpg","index":0,"item":"27fb77c3-6f36-4778-b51a-73f2a4828c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","timestamp":"2025. március. 20. 08:03","title":"Egészen új dolog jön a repülőkön: ha valaki nem érzi jól magát, kapcsolják neki a Földön ülő orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","shortLead":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","id":"20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72.jpg","index":0,"item":"e29d58a3-bd20-438f-835e-2e04cfe32f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","timestamp":"2025. március. 20. 07:24","title":"Nyárra elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","shortLead":"Lassan egy teljes csorda gyűlhet össze a vadásztársaságnál.","id":"20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77b889-6502-4951-a6a1-47abc6062a2a.jpg","index":0,"item":"8f01bade-b41d-476f-91e1-ce5a63f9cd54","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Zebra-Meszaros-Lorinc-talentis-group-Orban","timestamp":"2025. március. 19. 09:59","title":"Újabb zebra érkezhet Mészáros cégének telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","shortLead":"Az Apple állítólag már gőzerővel dolgozik a C2-es modemen, amit leghamarabb az iPhone 18 Pro és Pro Max kaphat majd meg.","id":"20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b62caf-2a3b-43f9-ac7b-9e76b1483cf4.jpg","index":0,"item":"dc4ea59e-cf10-4478-9fa4-6be3d12597a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_apple-iphone-modem-c2-lapka","timestamp":"2025. március. 19. 14:03","title":"Forradalmasítaná a csúcsmobiljait az Apple, saját modemet építhet beléjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6 százalékponttal magasabb a tavalyinál. A munkavállalók kétharmada azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált, noha 62 százalékuk úgy érzi, hogy tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei – derült ki a Trenkwalder friss kutatásából.","shortLead":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6...","id":"20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1a574048-1145-4852-a202-937a633dad55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","timestamp":"2025. március. 21. 08:37","title":"A magyar munkavállalók többsége elégedetlen a bérével, háromból két ember gondolkodik munkahelyváltásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig az egyik vezérigazgató-helyettes veszi át az Eximbanknál. Berta Adrienn az első nő az Exim élén.","shortLead":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig...","id":"20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"7c168719-2950-46cf-a951-62faf34cf7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","timestamp":"2025. március. 20. 11:13","title":"Folytatódik Nagy Márton káderkeringője: először kerül nő az Eximbank élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]