Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","shortLead":"Ráadásul Fabrizio Romano szerint a Liverpool csábítja. ","id":"20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79b5dec-2cd8-47fa-a2a4-eddc487563e4.jpg","index":0,"item":"daf95ef6-124d-4fe2-badc-4f90384064e4","keywords":null,"link":"/sport/20250311_kerkez-milos-bournemouth-premier-league-alan-shearer-liverpool","timestamp":"2025. március. 11. 19:22","title":"Kerkez Milos bekerült a PL-forduló álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","shortLead":"A pénzt a tervezett fejlesztésekre fordítanák.","id":"20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888.jpg","index":0,"item":"8b7a3025-1a4b-4b44-86db-d78ab0fe500d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_tiz-szazalek-jegyarelemes-budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-javaslat-fejlesztesek","timestamp":"2025. március. 10. 07:24","title":"Tíz százalékkal emelné a jegyek árát a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg. Így is kiolvasható volt belőle az újabb hiba.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg...","id":"20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"802b1db8-7718-43b1-8a41-a809e070537c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","timestamp":"2025. március. 10. 14:39","title":"Paks II.: a januárban beomlott munkagödör mellett egy másik munkagödörben is kivitelezési hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","shortLead":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","id":"20250311_dalai-lama-reinkarnacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482.jpg","index":0,"item":"e7bd5883-d9a0-4f53-b19f-1d2a41c01bec","keywords":null,"link":"/elet/20250311_dalai-lama-reinkarnacio","timestamp":"2025. március. 11. 08:43","title":"A dalai láma szerint az utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arról már sokat lehetett hallani, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az emberiségre, a természetre és sok másra – de most kiderült, hogy egy egészen meglepő területen is éreztetheti a hatását: a Föld felső légkörében.","shortLead":"Arról már sokat lehetett hallani, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az emberiségre, a természetre és sok másra –...","id":"20250311_klimavaltozas-fold-felso-legkori-retegek-uveghazhatasu-gazok-muholdak-urszemet-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d.jpg","index":0,"item":"324b111e-bbdf-41c0-b7af-38c3da91f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_klimavaltozas-fold-felso-legkori-retegek-uveghazhatasu-gazok-muholdak-urszemet-utkozes","timestamp":"2025. március. 11. 18:03","title":"A klímaváltozás váratlan hatása: kevesebb műhold keringhet a Föld körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"III. Károly még trónörökös korában találkozott a nagy emberrel.","shortLead":"III. Károly még trónörökös korában találkozott a nagy emberrel.","id":"20250310_Karoly-kiraly-leborult-Bob-Marley-nagysaga-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989.jpg","index":0,"item":"07eac3bb-2564-4073-a7a0-067b0055c1aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Karoly-kiraly-leborult-Bob-Marley-nagysaga-elott","timestamp":"2025. március. 10. 10:45","title":"Károly király leborult Bob Marley nagysága előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","shortLead":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","id":"20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"779c3d4b-39ba-4963-8fa8-b7e84bffab10","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","timestamp":"2025. március. 10. 05:13","title":"Baleset miatt nem járt a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","shortLead":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","id":"20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982.jpg","index":0,"item":"760ae5c9-0532-4c13-8f29-a3e2f25b92f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","timestamp":"2025. március. 11. 09:36","title":"Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]