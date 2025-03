Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e84f2c4f-d4ca-40c4-a195-394b2877d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alkohol nem volt jó tanácsadó. ","shortLead":"Az alkohol nem volt jó tanácsadó. ","id":"20250321_Ittas-vezetes-miatt-elvettek-egy-ferfi-jogositvanyat-felgyujtott-kocsijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84f2c4f-d4ca-40c4-a195-394b2877d52f.jpg","index":0,"item":"01e7d757-dbc1-4332-b591-d15fc74cc1ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_Ittas-vezetes-miatt-elvettek-egy-ferfi-jogositvanyat-felgyujtott-kocsijat","timestamp":"2025. március. 21. 08:58","title":"Ittas vezetés miatt elvették egy férfi jogosítványát, dühében felgyújtotta a párja kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5725656b-9bed-45ef-a3d1-e6f7df6f303b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelmi szervezetet a Dakota Access nevű csővezeték építése elleni tiltakozások miatt ítélték el.","shortLead":"A környezetvédelmi szervezetet a Dakota Access nevű csővezeték építése elleni tiltakozások miatt ítélték el.","id":"20250320_dakota-access-csovezetek-toltakozasok-greenpeace-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5725656b-9bed-45ef-a3d1-e6f7df6f303b.jpg","index":0,"item":"0b89feb2-63ca-480e-a445-8006f4d28914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_dakota-access-csovezetek-toltakozasok-greenpeace-karterites","timestamp":"2025. március. 20. 05:56","title":"Akkora kártérítést kell fizetnie a Greenpeace-nek egy bírósági ítélet szerint, hogy csődbe mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3a85bf-690e-4921-b00f-761b26507611","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Most Orbán Viktor beszédéből merített ötletet a Sarokház Cukrászda.","shortLead":"Most Orbán Viktor beszédéből merített ötletet a Sarokház Cukrászda.","id":"20250319_poloska-suti-hodmezovasarhely-cukraszda-bindzsisztan-szelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c3a85bf-690e-4921-b00f-761b26507611.jpg","index":0,"item":"09da5ea9-17c0-4f44-919a-2d596265307f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_poloska-suti-hodmezovasarhely-cukraszda-bindzsisztan-szelet","timestamp":"2025. március. 19. 15:16","title":"Poloskás sütivel állt elő a Bindzsisztán-szelettel elhíresült hódmezővásárhelyi cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","shortLead":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","id":"20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f.jpg","index":0,"item":"8b3a48af-2f31-4a2f-a83a-a75e2c8ddedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","timestamp":"2025. március. 20. 07:48","title":"Bankópánik: Nagy Mártonnak gyorsan ki kell találnia, hogyan lesz mindenhol ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar mutatni nekik.","shortLead":"Az olimpiai bajnok ökölvívó, aki Párizsban Hámori Lucát is legyőzte, motiválni akarja a fiatalokat, és jó példát akar...","id":"20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b42ba93-acb7-4eb1-a74e-0e9e2ceb7075.jpg","index":0,"item":"b68b4396-94e9-42aa-bee7-63bb0282eecb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_imane-helif-okolvivas-boksz-parizs-los-angeles-donald-trump-hamori-luca-olimpiai-bajnok-transznemu-sportolok","timestamp":"2025. március. 19. 15:51","title":"Imane Helif nem tart Donald Trumptól, és megvédené a címét Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig a Samsung is küzdhet problémákkal, és a cég ügyvezető elnökének komor hangú videoüzenete szerint küzd is.","shortLead":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig...","id":"20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"3413a4f9-c734-405a-8161-7c79ba6c9887","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","timestamp":"2025. március. 19. 20:03","title":"„A Samsung túléléséről van szó” – kongatja a vészharangot a vállalat elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","shortLead":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","id":"20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"f2d914c1-def4-4dcd-a163-0ca8213f698d","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 17:52","title":"Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]