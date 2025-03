Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","shortLead":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","id":"20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b.jpg","index":0,"item":"67539c6b-7c13-491e-bf82-191ebc4dee50","keywords":null,"link":"/sport/20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","timestamp":"2025. március. 02. 17:34","title":"Negyedszer sem bírt a Győr a Fradival a kézilabda-kupadöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt, a mesterséges intelligenciával kiegészített elektronikus textiliát, amely először egy „okoskabátban” mutatkozott be.","shortLead":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt...","id":"20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588.jpg","index":0,"item":"08783b71-84fd-4bee-9355-df3652f3a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","timestamp":"2025. március. 03. 16:03","title":"Már a kabátokba is beteszik a mesterséges intelligenciát, és ennek több értelme lehet, mint elsőre hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat az ember az eszköz akkumulátorából.","shortLead":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat...","id":"20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd.jpg","index":0,"item":"e11ef765-59bf-4f92-8570-4b345d09dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","timestamp":"2025. március. 03. 10:03","title":"Egy egyszerű beállítással megnövelheti iPhone-ja üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18b15d4-c775-496f-b687-c611416861a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyesült Államok-szerte folytatódtak az Elon Musk elleni tüntetések a Tesla-bemutatótermek előtt.","shortLead":"Egyesült Államok-szerte folytatódtak az Elon Musk elleni tüntetések a Tesla-bemutatótermek előtt.","id":"20250302_orizet-tesla-szalon-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18b15d4-c775-496f-b687-c611416861a6.jpg","index":0,"item":"d5b2acc6-3d39-46cf-899a-8174d0923c68","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_orizet-tesla-szalon-elon-musk","timestamp":"2025. március. 02. 17:50","title":"Kilenc embert őrizetbe vettek, amikor egy Tesla-szalon előtt tüntettek Elon Musk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá...","id":"20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d.jpg","index":0,"item":"d72182bf-e508-4d27-9e2c-d4f619311bf9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","timestamp":"2025. március. 02. 19:15","title":"Mi köze a plafon bámulásának a sikerhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","shortLead":"Pep Guardiola szerint Rodri állapota gyorsabban javul, mint azt várták.","id":"20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c005cb-a17f-48f4-9cfc-da0ef00cfd96.jpg","index":0,"item":"dc78c9f7-4723-40ff-91b7-143958dde5f8","keywords":null,"link":"/sport/20250303_manchester-city-rodri-visszateres-aranylabda-spanyol-kozeppalyas-pep-guardiola-klubvilagbajnoksag","timestamp":"2025. március. 03. 10:51","title":"Sokkal korábban visszatérhet a Manchester City aranylabdás játékosa, mint az várható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","shortLead":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","id":"20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030.jpg","index":0,"item":"efcd4b15-f303-45b4-a55c-7d6bae21135d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","timestamp":"2025. március. 02. 13:44","title":"Kedvenc zenésze üzent Orbánnak és nem dicsérte meg, amiért Trump mellé állt Zelenszkijjel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]