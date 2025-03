Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok között az Újvilág felosztásáról 1494-ben kötött tordesillasi szerződés szolgált útmutatóként arra, hogy az érdekérvényesítés háború nélkül is kivitelezhető.","shortLead":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok...","id":"20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc.jpg","index":0,"item":"a8e7a119-cca7-47c4-822b-35dc9e3fd908","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","timestamp":"2025. március. 23. 10:30","title":"Zajlik a világ újrafelosztása, a szerződésre a pecsétet Donald Trump teheti rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","shortLead":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","id":"20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"29eb08e1-59ce-4787-bd5f-9c0ce21fcaee","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","timestamp":"2025. március. 23. 20:01","title":"Stabil az újdörögdi balesetben sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő előválasztása előtt vették őrizetbe. ","shortLead":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő...","id":"20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"eaf70a07-7c2f-44fd-93fa-53e77e11e013","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","timestamp":"2025. március. 23. 16:42","title":"Felfüggesztették a bebörtönzött isztambuli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére. ","shortLead":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból...","id":"20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6.jpg","index":0,"item":"46861aec-c8e7-4033-b702-260294cbf29a","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","timestamp":"2025. március. 22. 12:51","title":"Libanoni célpontokat támad Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra fordultak a dolgok.","shortLead":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra...","id":"20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"1dd868c4-040d-4511-a7f6-247b7fed16a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","timestamp":"2025. március. 24. 08:03","title":"Két éve szinte állandóan csuklott egy férfi – kiderült, hogy egy ritka allergia az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással...","id":"20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b.jpg","index":0,"item":"2e06ba06-aebe-4381-b002-1361029e4c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","timestamp":"2025. március. 24. 07:59","title":"1100 kilométeres hatótávval támad a legújabb Renault Espace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan érkezik a Stellantis olasz márkájának második generációs Stelvio szabadidő-autója.","id":"20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d095a6-1c86-418d-b553-feb2300da840.jpg","index":0,"item":"13089a39-1c31-40bd-b4d5-cf139876a4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_ime-a-teljesen-uj-alfa-romeo-stelvio","timestamp":"2025. március. 24. 07:21","title":"Íme a teljesen új Alfa Romeo Stelvio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]