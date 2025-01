Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna történelmével kapcsolatos állításokat egy törvénytelen háború igazolására használja fel. A nagy többségbe beletartoztak a Tisza Párt képviselői, de a fideszesek nem: a kormánypártiak nem szavaztak ennél a témánál.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna...","id":"20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"04a89d23-c0bd-4622-9743-74e3c20f2538","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","timestamp":"2025. január. 23. 16:15","title":"A Fidesz ismét nem merte bírálni az oroszokat az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Bemondani azonban könnyebb, mint megcsinálni, rengeteg megoldandó kérdés van technológiai és pénzügyi téren is.","shortLead":"Miközben a holdra szállással is egyre inkább küszködik a NASA, Donald Trump – és a hozzá közel álló Elon Musk – egyre...","id":"20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e772c06-3fcc-480d-88be-92f0cbd4321b.jpg","index":0,"item":"d7dd5cda-7d95-4271-a6ae-b957b707e3ad","keywords":null,"link":"/360/20250123_donald-trump-elon-musk-marsra-szallas-tervek-artemis-program-nasa","timestamp":"2025. január. 23. 17:26","title":"A Hold kukázva, irány a Mars? Mi lesz Trump ígéretéből, már 2028-ban emberek mehetnek a vörös bolygóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon kívüli kapcsolatokkal vádolta.","shortLead":"Azzal fenyegetőzött, hogy felégeti a falut, a polgármesteren az ellopott aranyát kereste, a helyieket pedig házasságon...","id":"20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5565ee23-bc60-493c-beae-21da0cac7499.jpg","index":0,"item":"4084a7f6-7420-41e2-9693-854b1c1db8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_terrorcselekmeny-fenyegetes-mehkerek","timestamp":"2025. január. 22. 14:20","title":"Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt elítélték azt a férfit, aki azt mondta magáról, szavakkal tud ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4870d-6667-4825-9823-833bd826d8f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell a büntetéstől tartani, ha véletlenül az iskolában maradtak a bérletek. ","shortLead":"Nem kell a büntetéstől tartani, ha véletlenül az iskolában maradtak a bérletek. ","id":"20250123_MAV-jegyek-berlet-bombariado-hev-vonat-bombafenyegetes-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce4870d-6667-4825-9823-833bd826d8f4.jpg","index":0,"item":"cb06cf28-99a3-4e85-b696-c947b1e8a8f1","keywords":null,"link":"/elet/20250123_MAV-jegyek-berlet-bombariado-hev-vonat-bombafenyegetes-iskola","timestamp":"2025. január. 23. 21:08","title":"Jegy nélkül utazhatnak a diákok péntek délelőtt a MÁV-csoport járatain a bombariadók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","shortLead":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","id":"20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e.jpg","index":0,"item":"5a373ac5-df58-4551-ba9f-377bb3167abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","timestamp":"2025. január. 23. 11:03","title":"Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. január. 22. 19:30","title":"Modern raktárak: ilyen a munkamegosztás emberek és robotok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""}]