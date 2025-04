Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem temetnék el a véleményüket.","shortLead":"Már több ezer száj- és körömfájás miatt leölt szarvasmarhát földeltek el Bábolnán, a helyiek azt szeretnék, ha nem...","id":"20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45336b9-b37a-4cc3-8840-8be1fc0be63c.jpg","index":0,"item":"6d4a5e4a-2719-4ab8-950c-f857d8c73ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_nagy-istvan-babolna-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:21","title":"Csendes demonstrációval várják Nagy István agrárminisztert Bábolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","shortLead":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","id":"20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774.jpg","index":0,"item":"cf13ba12-0b5c-4752-80ba-d0a79fd2bff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","timestamp":"2025. április. 22. 16:52","title":"Rekordösszeget termeltek a gyorshajtók, 56 milliárd forint a kiszabott bírságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban így történik, az egy másik céget hozhat monopolhelyzetbe: az OpenAI-t.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a Google-nek egy bírósági döntés miatt meg kell válnia a Chrome böngészőjétől. Ha ez valóban...","id":"20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"98364c28-ff8f-4a16-adc8-ce02b1e82f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-bongeszo-eladasa-openai-felvasarlas-chatgpt-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 23. 09:33","title":"Megvenné a Chrome böngészőt az OpenAI a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 éven küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint erősödött), a fő menedékeszköz arany árfolyama történelmi rekordot döntött, az olaj ára esett.","shortLead":"Trump vámháborúja és konfrontatív politikája húsvétkor is mozgatja a piacokat. A dollár gyengült (így a forint...","id":"20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beded5-b8d0-4541-8e78-75658407b3ee.jpg","index":0,"item":"d5518a0f-f306-4316-a983-c83b89fdc81e","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_A-nyuszi-aranyrekordot-tojt-kemeny-forintot-es-csuszo-olajarat","timestamp":"2025. április. 21. 15:11","title":"A nyuszi aranyrekordot tojt, kemény forintot és csúszó olajárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek egy új, mobil Repont-automatának köszönhetően.","shortLead":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek...","id":"20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac.jpg","index":0,"item":"88e35d5b-b09a-43a7-811b-dfddcbf04d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","timestamp":"2025. április. 22. 09:03","title":"Itt az új palackvisszaváltó automata, de ezzel nem a boltokban fog találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","shortLead":"A tragédiában meghalt Stefan Hrka édesanyja szerint a lépés csak olaj a tűzre.","id":"20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"68c1f936-1034-4f19-adb0-12171ba02fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_ujvideki-tragedia-stefan-hrka-ugyved-per-starting","timestamp":"2025. április. 22. 13:57","title":"Beperelte az újvidéki tragédia egyik áldozatának anyját képviselő ügyvédet az állomás felújítását végző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]