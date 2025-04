Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megszavazták Hadházy Ákos követői a Facebookon, hogy ne a tiltott helyszínen, az Erzsébet hídon legyen a demonstráció.","shortLead":"Megszavazták Hadházy Ákos követői a Facebookon, hogy ne a tiltott helyszínen, az Erzsébet hídon legyen a demonstráció.","id":"20250424_kossuth-hadhazy-akos-tuntetes-majus-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"302ef597-7c60-4995-8e9f-e03cf73da396","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_kossuth-hadhazy-akos-tuntetes-majus-1","timestamp":"2025. április. 24. 12:06","title":"A Kossuth téren fognak tüntetni Hadházyék május 1-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","shortLead":"A nyolcadik generációs vadonatúj Lexus ES hibrid és elektromos hajtással készül.","id":"20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/455ba2c1-5b65-4489-93ec-39160c6a53ec.jpg","index":0,"item":"ae517f1d-83c6-4bd6-9072-e56254dd499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_szemrevalo-luxusszedan-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-uj-lexus-es","timestamp":"2025. április. 24. 11:49","title":"Szemrevaló luxusszedán a most először villanyautóként is elérhető új Lexus ES","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet az adatközpontokban leselejtezett eszközökből, ami enyhítheti az USA Kínától való függőségét.","shortLead":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet...","id":"20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d.jpg","index":0,"item":"5cc54270-0dcd-4e3c-8f0a-ca4b8d6fea7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","timestamp":"2025. április. 22. 16:03","title":"Újrahasznosított merevlemezekkel törné meg Kína ritkaföldfém-uralmát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","shortLead":"Egy kispesti utcában ment végig az autókon. ","id":"20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/955495f0-52a4-43f7-9dce-3e9ac8c11ab6.jpg","index":0,"item":"2868399c-3d77-4cb4-bcde-b969c61366af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Elkaptak-a-ferfit-aki-nyolc-autot-tort-fel-egy-este","timestamp":"2025. április. 23. 08:39","title":"Elkapták a férfit, aki nyolc autót tört fel egymás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Látványos a visszaesés.","shortLead":"Látványos a visszaesés.","id":"20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35.jpg","index":0,"item":"5d2b54b9-5ffe-4016-832a-ae601345fd88","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","timestamp":"2025. április. 23. 07:33","title":"71 százalékkal esett a Tesla profitja az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","shortLead":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","id":"20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3.jpg","index":0,"item":"f9faa90d-b6d9-461b-91d0-22e0d694eb71","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Lőw Zsolt: Úgy érzem magam, mint aki nem gondolkodhatott élete első ugrása előtt, de a mélybe vetette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször is győztes Groupamával közösen nyert.","shortLead":"Négyen indultak a Nemzetgazdasági Minisztérium tenderén, a Mészáros Lőrinchez köthető CIG Pannónia a korábban többször...","id":"20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63fd2342-46e9-49ea-b2f3-9a7c0e89f28f.jpg","index":0,"item":"9e06a6d7-ac9b-4e73-bde9-a1b27ee3deb7","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_cig-pannonia-kozbeszerzes-gyermekek-balesetbiztositasa-kkv-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 23. 08:10","title":"Ismét Mészáros cége viheti a gyermekek balesetbiztosítását évi közel százmillióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]