[{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","shortLead":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","id":"20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"6b1bfc33-f99c-4ac8-b73d-13edc8265fb0","keywords":null,"link":"/360/20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"Le Figaro: Orbán meggyengült, mert az EU pénzeket tart vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb? Az ELTE média tanszékének vezetőjének cikke.","shortLead":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb...","id":"20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"4596406f-15f9-427a-8369-dc1babdcb290","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","timestamp":"2025. április. 24. 08:30","title":"Polyák Gábor: Egyetemes félelmek Trump Amerikájában és Orbán Magyarországán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri a szabadulásáért küzdőket, hogy szervezzenek tüntetést az izraeli miniszterelnök rezidenciája elé.","shortLead":"Omri Miran a Hamász által közzétett propagandavideón Netanjahut teszi felelőssé a helyzetéért, és arra kéri...","id":"20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36f43270-082d-4fb5-8d5d-d08c622ccd4b.jpg","index":0,"item":"ffa437ca-2681-43f8-98b6-d82b442d29b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_omri-miran-magyar-tusz-hamasz-video-izrael","timestamp":"2025. április. 23. 19:06","title":"Magyar állampolgárságú túszról tett közzé videót a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","shortLead":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","id":"20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"9dc51a89-83f9-4618-abf5-8f2caece5339","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","timestamp":"2025. április. 24. 14:01","title":"Exkluzív Orbán-interjúval fogja közvetíteni a TV2 Ferenc pápa temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","shortLead":"Közzétették az átláthatósági jelentést.","id":"20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"3435843a-b120-42ed-ae93-182f982235cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_tisza-part-penz-koltes-atlathatosagi-jelentes","timestamp":"2025. április. 24. 16:11","title":"660 millió forinttal támogatták magyar állampolgárok a Tisza Pártot az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A négyoldalú tárgyalásokat leértékelte az amerikai külügy, miután Volodimir Zelenszkij felszólalt a nyilvánosságra került béketerv ellen. Washington már azzal fenyeget, hogy otthagyja az egészet, ha nem lesz béke, közben készülnek a moszkvai találkozóra is.","shortLead":"A négyoldalú tárgyalásokat leértékelte az amerikai külügy, miután Volodimir Zelenszkij felszólalt a nyilvánosságra...","id":"20250423_Amerika-utolso-bekeajanlata-is-a-kukaban-kot-ki-amint-Rubio-lemondta-reszvetelet-a-londoni-csucsrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/935ce0f3-082e-4afc-985e-b9049449302e.jpg","index":0,"item":"56232935-4845-4150-85fe-c0cded0add35","keywords":null,"link":"/360/20250423_Amerika-utolso-bekeajanlata-is-a-kukaban-kot-ki-amint-Rubio-lemondta-reszvetelet-a-londoni-csucsrol","timestamp":"2025. április. 23. 16:56","title":"Amint kiszivárgott, rögtön a kukába is került az utolsó amerikai béketerv, néhány órával a londoni tárgyalás előtt mondta le részvételét Rubio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]