[{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 10. 16:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"81696447-a6e9-43a8-afc4-70786b32cee9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sofőr elvesztette uralmát a túlzsúfolt jármű fölött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a túlzsúfolt jármű fölött.","id":"20250511_Szakadekba-zuhant-egy-busz-Sri-Lankan-21-en-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81696447-a6e9-43a8-afc4-70786b32cee9.jpg","index":0,"item":"dd2c938a-31f7-414e-93b1-eb48f5f60ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Szakadekba-zuhant-egy-busz-Sri-Lankan-21-en-meghaltak","timestamp":"2025. május. 11. 10:44","title":"Szakadékba zuhant egy busz Srí Lankán, 21-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami indokolná az árrésstop kiterjesztését a drogériai termékekre.","shortLead":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami...","id":"20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe.jpg","index":0,"item":"26ac561f-ee79-4fee-a842-0f2be27c1ee6","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","timestamp":"2025. május. 11. 10:12","title":"OKSZ: az árrésstop miatt senki nem fog heti egy tubus fogkrém helyett kettőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű tervet.","shortLead":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű...","id":"20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975.jpg","index":0,"item":"5a70c65e-937d-46f7-bbe9-9ad345569dc0","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","timestamp":"2025. május. 10. 16:15","title":"Be ne jöjjön az orosz: drónokból épülhet egy keleti határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","shortLead":"Egy ember megsérült a főváros közelében, az orosz határhoz közeli Szumi megyét pedig komolyabb károk érték.","id":"20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae93caa0-bc7f-449c-8a18-40b58b83a352.jpg","index":0,"item":"5a50456c-83d0-47ce-bb48-d6a14a58f2fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Orosz-beketorekves-szaz-dronnal-tamadtak-Ukrajnat-vasarnap-hajnalban","timestamp":"2025. május. 11. 15:35","title":"Ilyen az orosz béketörekvés: több mint száz drónnal támadták Ukrajnát vasárnap hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök pénteken beszélt arról, semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fog támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben.","shortLead":"A magyar miniszterelnök pénteken beszélt arról, semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fog támogatni Romániával és...","id":"20250510_George-Simion-Romania-elnokjelolt-Orban-Viktor-uzenet-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"f3e3c427-aa95-4468-8a3e-fe8677340573","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_George-Simion-Romania-elnokjelolt-Orban-Viktor-uzenet-EU","timestamp":"2025. május. 10. 09:43","title":"George Simion köszöni Orbán üzenetét és azt mondja, közös harc áll előttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","shortLead":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","id":"20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a.jpg","index":0,"item":"c06302a8-6d00-404c-ab7d-b588030555dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","timestamp":"2025. május. 10. 10:03","title":"Itt van az ukránok új fegyvere: 1600 km-re is elmegy, akár 120 kg robbanóanyagot is odavisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6ed4c0-d575-4c1a-85ba-5d31600e0802","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint egy „egy nagyon kínos” ügy végére sikerül végre pontot tenni.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint egy „egy nagyon kínos” ügy végére sikerül végre pontot tenni.","id":"20250512_Trump-venykoteles-gyogyszer-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6ed4c0-d575-4c1a-85ba-5d31600e0802.jpg","index":0,"item":"a6ec85a1-824e-4225-a08d-c65cf4460153","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Trump-venykoteles-gyogyszer-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 12. 07:51","title":"Trump ígéri: hétfőn aláírja „az Egyesült Államok történetének egyik legfontosabb rendeletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]